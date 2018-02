Fredagens obligationer: Renten steg efter positive jobtal fra USA

Investorernes fokus var rettet mod USA, hvor der kom beskæftigelsestal. Jobrapporten overraskede positivt med 200.000 nyskabte job, hvor analytikerne havde ventet 180.000 ifølge analytikerne.

Samtidig steg også timelønningerne med 2,9 pct. mod de ventede 2,6 pct.

Hos Henrik Franck, der er direktør og partner i Formuepleje, har der hidtil været tale om det noget nær det perfekte opsving, hvor det kun er antallet er job, der er steget i USA, mens timelønningerne ikke er fulgt med. Han mener, at det er på tide at revidere det synspunkt.

- Det betyder, at der nu er pengepolitiske stramninger på dagsordenen i USA, og vi kommer i hvert fald til at opleve tre måske fire rentestigninger i USA i 2018. Derudover må vi også forvente, at de stærke jobtal for januar vil føre til højere obligationsrenter i USA og en styrkelse af dollar, lyder det fra Henrik Franck.

Det peger ifølge Henrik Franck på, at der er fuldt blus under kedlerne i den amerikanske økonomi. Og at der er udsigt til, at der kommer endnu mere fart på med den omfattende skattereform, vurderer han.

- Nu skal vi selvfølgelig lige se de kommende måneder an, men vi har også en skattereform, der skal realiseres i løbet af i år, så der er en overhængende risiko for, at overophedning bliver temaet i den kommende tid, siger han