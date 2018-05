Fredagens obligationer: Renten steg efter amerikanske jobtal

Renten på den toneangivende tiårige statsobligation endte med en stigning på 2 basispoint i 0,55 pct. Torsdag lukkede renten derimod i 0,53 pct.

Antallet af nye job i USA var fredag med til at understøtte udviklingen på rentemarkedet.

Jobrapporten viste en vækst på uventet lave 164.000 nye arbejdspladser i april mod en ventet fremgang på 193.000 samt en arbejdsløshed på 3,9 pct.

Den lave arbejdsløshed kan ifølge Jacob Graven, der er cheføkonom i Sydbank, tvinge den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed) til at hæve renten.

»Risikoen er, at mangel på arbejdskraft udløser kraftige løn- og prisstigninger, så Fed bliver tvunget til at hæve renten markant. Dermed kan opsvinget blive kvalt«, vurderer Jacob Graven.

Han tilføjer dog, at der også er grund til at fejre, at køen af ledige amerikanere er den korteste siden 2000. Samtidig er lønstigningerne fortsat behersket.

»Vi er overbeviste om, at Fed hæver renten på næste rentemøde i juni. Hvis løn- og prisstigninger tager fart kan Powell og co. meget vel blive tvunget til at hæve renten mere end de to gange yderligere i år, som Fed foreløbig selv lægger op til,« vurderer han.

Fredag kom der også tal for udviklingen i detailsalget i eurozonen i marts. Det voksede med 0,1 pct. i forhold til måneden før, men udviklingen var dårligere end ventet, da der var forudset en fremgang på 0,5 pct. ifølge en rundspørge fra Bloomberg News.

/ritzau/FINANS

Mathias Hagemann-Nielsen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail:finans@ritzau.dk, www.ritzaufinans.dk