. Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation endte fredag, hvor den startede dagen - i 0,47 pct.

Den har altså taget et spring på 9 basispoint i løbet af ugen, efter at den mandag lukkede i 0,38 pct.

Udviklingen er stort set på linje med statspapirer med tilsvarende løbetid på tværs af Europa, hvor både det toneangivende franske og tyske ligeledes handlede i en uændret rente.

I Spanien endte renten på det tiårige statspapir med at falde 1 basispoint, efter at det ved middagstid steg med 4 basispoint oven på torsdagens regionalvalg i Catalonien.

Det faldt ud til løsrivelsesblokkens fordel, da de tre separatistpartier - Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya og Candidatura d'Unitat Popular - med 70 ud af parlamentets 135 pladser sikrede sig absolut flertal.

Fredagen bød på en stribe nøgletal fra den anden side af Atlanten.

Kerneinflationen, den såkaldte PCE Core, steg med 1,5 pct. i november, hvilket var på linje med analytikernes estimat ifølge Bloomberg News.

Det amerikanske privatforbrug overraskede positivt i november og steg med 0,6 pct. mod en forventning om en vækst på 0,5 pct., mens salget af nye boliger blev opgjort til 733.000 enheder på årlig basis mod forventede 624.000.

Anderledes så det ud for ordreindgangen af varige goder, der skuffede ved kun at stige 1,3 pct. mod de ventede 2 pct. blandt økonomerne, mens forbrugertillidsindikatoren fra University of Michigan i december landede på 95,9. Analytikerne havde har ventet et indeks på 96,8.

/ritzau/FINANS