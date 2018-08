Fredagens obligationer: Renten faldt efter USA-tal og gengæld fra Kina

Den tiårige danske rente sluttede fredag i 0,37 pct., hvilket var en tilbagegang på 5 basispoint fra torsdag, hvor renten i forvejen faldt 2 basispoint.

Også renterne i Tyskland, Sverige, Holland og Storbritannien faldt med omtrent samme hastighed fredag.

Det var en reaktion på en generelt vigende risikoappetit blandt investorerne, efter at USA's præsident, Donald Trump, igen torsdag skruede op for retorikken i handelstvisten med Kina.

Fredag svarede Kina så igen ved at offentliggøre en liste over amerikanske varer for 60 mia. dollar, som kan blive pålagt told, hvis Trump gør alvor af sine trusler.

JOBRAPPORT SKUFFEDE PÅ OVERFLADEN

Fredagen var også først præget af afventende investorer frem mod den amerikanske beskæftigelsesrapport og PMI-tal fra USA, som kom i løbet af eftermiddagen, hvor rentefaldet satte ind igen, efter at renten ellers ved middagstid havde hentet lidt af det tabte.

Den vigtige amerikanske jobrapport viste, at der blev skabt 157.000 nye arbejdspladser uden for landbruget i juli - og dermed noget mindre end de 190.000 nye job, som økonomer havde sat næsen op efter ifølge Bloomberg News.

Til gengæld blev juni-tallet oprevideret til 248.000 flere job fra tidligere 213.000.

Tallet skuffede på overfladen, men bør ikke give anledning til bekymring over væksten i USA, lød vurderingen fra et par økonomer, der har set nærmere på tallene.

- Vi vurderer, at arbejdsmarkedsrapporten faktisk er hæderlig - specielt når man har in mente, at jobskabelsen i de seneste to måneder blev oprevideret med 59.000 arbejdspladser, vurderer makroanalytiker i Sydbank Kim Blindbæk.

De amerikanske indkøbschefers indeks over aktiviteten i servicesektoren, ISM non-manufacturing, viste desuden et fald i juli til indeks 55,7 fra 59,1 måneden før. Faldet var en del større end ventet, da økonomer ifølge Bloomberg News havde forudset en værdi på 58,6

PMI OG JOBRAPPORT

Fra morgenstunden var der også PMI-tal for juli fra Japan og Kina, og i begge tal, som måler stemningen blandt indkøbschefer i erhvervslivet, var der skuffende tilbagegang.

I løbet af formiddagen viste PMI-barometeret over indkøbschefernes tillid i euroområdets fremstillingssektor og underindekset for servicesektoren et fald i juli. Det viste den endelige opgørelse.

De nye tal for detailsalget i eurozonen viste desuden en lidt dårligere end ventet udvikling i juni, hvor detailsalget gik frem med 0,3 pct. i juni i forhold til måneden før. Ifølge Bloomberg News var der forudset en fremgang på 0,4 pct. blandt analytikerne.