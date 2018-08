Fredagens obligationer: Powell udstak velkendt retning for renten

. Små udsving prægede rentemarkedet fredag, hvor en meget imødeset tale fra den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, endte med at bekræfte, at bankens pengepolitik fortsætter i det kendte spor.

Meldingen var, at den økonomiske vækst i USA fortsat er stærk, og det er med til at understøtte nødvendigheden af gradvise rentestigninger.

Ifølge centralbankchefen er der i øjeblikket ingen klare tegn på, at inflationen vil accelerere og lande over bankens målsætning, og han ser heller ingen forhøjet risiko for en overophedning. Men hvis det skulle ske, så er Federal Reserve klar til at reagere.

- Jeg er sikker på, at FOMC resolut vil gøre "hvad end det kræver", hvis inflationen skulle drive markant op eller ned, eller hvis en krise skulle true igen, lød det fra Jerome Powell på centralbankernes årlige symposium i Jackson.

Herhjemme lukkede renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation 1 basispoint lavere end torsdag i 0,31 pct.

I forhold til lukkeniveauet fredag ugen før er der tale om en rentestigning på 4 basispoint.

Inden Powells havde tale for ordreindgangen på varige goder i USA vist en lidt skuffende udvikling og et fald på 1,7 pct. i juli. Økonomer havde ifølge Bloomberg News regnet med et mere behersket fald på 1 pct.

/ritzau/FINANS