Fredagens obligationer: Negativ stemning kan give rentefald

Fredag er en nøgletalsfattig dag, hvor obligationsmarkedet kan komme til at vise en tendens til let faldende renter fra morgenstunden, da der lurer en negativ stemning i markedet.

En af grundene til en faldende tendens kan være, at EU snart er klar med en liste af amerikanske varer, der skal pålægges importtold.

Handelskonflikten var ifølge Sydbanks makroanalytiker Kim Blindbæk med til at sende renterne sydpå i USA i torsdagens handel, hvilket også kan blive temaet fredag.

- Vi vurderer, at den negative stemning på de finansielle markeder vil sprede sig til det danske obligationsmarked. Vi forventer, at obligationsmarkedet vil åbne med tendens til mindre rentefald, skriver Kim Blindbæk i en morgenkommentar.

Øgede handelsbarrierer giver usikkerheder på markedet, og investorerne søger mod obligationer, som vurderes til mere sikre end aktier. En efterspørgsel efter obligationer giver normalt stigende kurser og faldende renter.

Renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation faldt torsdag med 3 basispoint til 2,84 pct., hvilket var 1 basispoint lavere, end da de danske obligationshandlere gik på fyraften. Renten handles uændret på markedet i Tokyo fredag morgen.

I Danmark var der også rentefald på menuen torsdag, og ved lukketid lå renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation i 0,30 pct. Det var 1 basispoint lavere end lukkeniveauet onsdag eftermiddag.

Derudover var USA's præsident, Donald Trump, ude med en med en uhørt kritik af landets centralbanks rentepolitik. Det lagde også pres på renterne i begge ender af spektret.

- Jeg kan ikke lide at gøre alt dette arbejde for økonomien og så se renterne blive hævet, sagde Trump til CNBC med henvisning til, at øgede renter gør det dyrere for virksomheder at låne penge, og det hæmmer investeringerne og væksten.

Dermed brød Donald Trump den for længst etablerede præsident-praksis med ikke at kommentere Federal Reserves beslutninger i respekt for centralbankens uafhængighed.

