Fredagens obligationer: Frygt for Italien og SPD vejede tungest

Frygt for udfaldet af weekendens italienske valg tilsat tysk usikkerhed, da resultatet af SPD's afstemning om regeringssamarbejde også lander i weekenden, er baggrunden for at renterne ikke faldt fredag. Det ville være en mere normal reaktion, når udviklingen på aktiemarkederne er negative, som det var tilfældet fredag.

Den ledende tiårige rente endte uændret i 0,69 pct. fredag. Den var ved middagstid nede i 0,66 pct. Torsdag faldt den tiårige danske rente med 3 basispoint. Ved lukketid fredag i sidste uge var renten 0,71 pct.

De større europæiske markeder - Frankrig og Tyskland - oplevede stort set samme udvikling.

INGEN TUNGE NØGLETAL

Der var fra nøgletalsfronten fredag ikke de store tunge tal. Investorerne kunne dog fornøje sig med et skuffende tal for detailsalget i Tyskland for januar.

Det endte med en slem skuffelse, da salget faldt med 0,7 pct. i januar sammenlignet med december, mens økonomerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde ventet en fremgang på 0,7 pct. på månedsbasis. På årsbasis steg detailsalget med 2,3 pct. i januar, men også det var en skuffelse for økonomerne, der havde ventet en fremgang på 3,0 pct.

December-tallene blev dog revideret, så de nu lød på et fald på 1,1 pct. på månedsbasis mod tidligere det oplyste fald på 1,9 pct., mens faldet på årsbasis blev revideret til et fald 0,2 pct. fra tidligere minus 1,9 pct.

Fra Danmark er der blevet serveret arbejdsløshedstal for januar, der viste et fald i ledigheden i årets første måned på 2000 fuldtidspersoner til 111.200 - svarende til en ledighedsprocent på 4,1 pct. Ifølge Bloomberg News var der ventet en ledighed på 4,2 pct.

Fredag eftermiddag var der nyt fra USA i form af den endelige opgørelse for februar af tillidsindekset fra University of Michigan for februar. Den landede med et mindre fald en ventet.

Den danske valutareserve for februar var også lidt af en "non event". Danmarks Nationalbanks valutareserve steg med 3,1 mia. kr. til 467,0 mia. kr. i februar.