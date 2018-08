Fredagens obligationer: Flugt mod sikkerhed gav klare rentefald

Investorerne, som frygter, at problemerne i Tyrkiet kan sprede sig til andre europæiske økonomier, reagerede ved generelt at reducere risikoappetitten, hvilket gav pres på de globale aktiemarkeder, mens penge i stedet blev kanaliseret over i de mere sikre statspapirer.



Herhjemme lukkede renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation i 0,28 pct. efter et fald på 5 basispoint fra torsdagens lukkeniveau.



På nøgletalsfronten rettede fokus sig mod tal for den amerikanske kerneinflation, som i juli viste en prisstigningstakt på 2,4 pct., hvilket er den højeste kerneinflation siden september 2008.



Det underbygger forventningerne til, at den amerikanske centralbank (Fed) vil fortsætte med at hæve sin ledende rente i den kommende tid.



- Set over de kommende tolv måneder venter vi, at Fed vil hæve renten 3-4 gange, skriver makroanalytiker Kim Blindbæk fra Sydbank i en kommentar.



Han tilføjer dog, at fremgangen i den amerikanske økonomi kan ende med at blive en udfordring for centralbanken.



- Vi forventer, at den amerikanske økonomi vil opleve mindre medvind i 2019 efterhånden som de positive effekter af Trumps skattelettelser og øget offentlige forbrug aftager.



- Hvis inflationen fortsætter med at stige, kan det sætte Fed i en kattepine, hvor yderligere renteforhøjelser risikerer at afspore det efterhånden aldrende opsving i USA, vurderer han.