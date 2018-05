Fredagens obligationer: ECB, Nordkorea og politisk uro gav rentefald

Den Europæiske Centralbank rygtedes at overveje udskydelse af renteforhøjelser. Det tilsat politisk uro fra Spanien og lidt geopolitik fik renten markant ned på dagen og for ugen.

Renten på den tiårige danske statsobligation endte fredag 6 basispoint lavere i 0,43 pct., efter at renten torsdag sluttede tre basispoint lavere i 0,49 pct. Fredag i sidste uge var renten 0,59 pct.

Renteudviklingen tilskrives i størst grad ifølge cheføkonom Jacob Graven fra Sydbank rygter om, at Den Europæiske Centralbank (ECB) overvejer at udskyde de planlagte renteforhøjelser.

Det skal ses i lyset af de seneste måneders svagere vækstsignaler fra eurozonens økonomi.

Kilder tæt på ECB siger til Reuters, at ECB stadig planlægger at stoppe opkøbet af obligationer for nye penge inden udgangen af året, men banken vil måske hæve renten endnu senere end midt i 2019, som man indtil nu har indikeret.

- Udsigten til, at renteforhøjelserne kan blive udskudt, har fået investorerne til at købe ind på obligationsmarkedet. Desuden har Trumps aflysning af topmødet med Nordkorea og uro omkring den nye italienske regering gjort investorerne bekymrede og fået dem til at søge ly i de sikre danske obligationer, vurderer Jacob Graven.

Trods voldsom modstand i det spanske parlament vil den spanske premierminister, Mariano Rajoy, fortsætte på posten som regeringsleder. Torsdag blev der afsagt dom i en korruptionssag mod en længere række forretningsfolk og personer i Rajoys konservative parti, Partido Popular (PP).

Spanske renter stiger markant - 7 basispoint ved dansk lukketid og aktierne sendes mere end 2 pct. ned. Den udvikling forplanter sig til andre sydeuropæiske lande som Italien og Grækenland, der også oplever relativt pæne renteløft.

Fredagens nøgletal blev af de begivenheder sat til at spille andenviolin og påvirkede ikke renteudviklingen.