Fredagens obligationer: Afventende marked før tale af Fed-chef

Der er umiddelbart udsigt til noget nær status quo på det danske obligationsmarked fra åbningen fredag, hvor det store fokuspunkt er centralbankchefmødet i Jackson Hole. Her vil den amerikanske centralbankchef, Jerome Powells, kl. 16 give sit syn på handelskrigen og dens effekt på økonomien og pengepolitikken.

- Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med uændrede renter. Hvis Powell signalerer, at Fed snart vil sætte en stopper for de gradvise renteforhøjelser, vil renterne falde. Vi vurderer dog, at Powell vil signalere, at Fed fortsat vil sætte renten op gradvist, skriver makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel fra Sydbank i en kommentar.

Frem til talen ventes markedet afventende, og markedets fokus vil være på indikationer om hastigheden for Federal Reserves fremtidige renteforhøjelser, mens et modsvar til USA's præsidents, Donald Trumps, kritik af centralbankchefen og renteforhøjelserne også vil være i fokus.

Investorende kan også se frem til et par nøgletal, herunder det danske detailsalg for juli, og den tyske BNP-vækst for andet kvartal. Hen på eftermiddagen kommer der tal fra USA om ordreindgangen af varige goder for juli.

Torsdag holdt markedet øje med referatet fra det seneste rentemøde i Den europæiske centralbank (ECB), der dog ikke bød på de store overraskelser - ligesom tilfældet var ved et tilsvarende referat fra den amerikanske centralbank onsdag.

Herhjemme lukkede den tiårige danske statsobligation torsdag næsten uændret i underkanten af 0,32 pct.

Renterne på amerikanske statsobligationer bølgede lidt frem og tilbage torsdag, hvor investorerne var afventende forud for åbningen af det årlige centralbankmøde i Jackson Hole, der gik i gang torsdag aften.

Fredag morgen handles den tiårige amerikanske rente i 2,83 på det asiatiske marked. Det er 1 basispoint højere end niveauet ved dansk børslukketid.

