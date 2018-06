Fredagens aktier/middag: Unibrew indtager toppen mens Ambu igen falder tungt

Bryggerikoncernen Royal Unibrew fastholder topplaceringen i det danske eliteindeks, C25, ved middagstid fredag, mens Ambu omvendt dumper ned i bunden af indekset med et stort fald for anden dag i træk.

Ved middagstid stiger det samlede eliteindeks, C25, med 0,4 pct. til indeks 1123,25. Det følger, oven på en torsdag hvor indekset bakkede en smule - blandt andet på grund af fortsat uro i handelsspændingerne mellem USA og Kina.

Blandt de danske eliteaktier er der god stemning omkring Royal Unibrew, som efter børslukning torsdag opjusterede sine forventninger til 2018, da ekstraordinært godt vejr i den tidlige sommer i Nordeuropa har sat gang i salget af øl og sodavand.

Samtidig er det gået hurtigere end ventet med at integrere opkøbet af Terme di Crodo, et italiensk sodavandsmærke, oplyser bryggeriet. Der ventes nu et driftsresultat efter af- og nedskrivninger på 1190-1265 mio. kr. mod tidligere 1090-1190 mio. kr. Unibrew-aktien stiger 2,9 pct. til 481,40 kr.

Opjusteringen hos Royal Unibrew ser også ud til at skabe lidt ekstra interesse for Carlsberg-aktien.

»Der er flere, der forventer en opjustering hos Carlsberg efter opjusteringen hos Royal Unibrew. Det gør vi også. Det har været fint sommervejr, og derfor ligger en opjustering lidt i kortene. Jeg kunne godt forestille mig, at den kommer i forbindelse med regnskabet,« siger Jim Søborg, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier, og henviser til halvårsregnskabet i august.

Fredag middag stiger Carlsberg-aktien med 1,1 pct. til 750,60 kr.

AMBU FORTSÆTTER ONSDAGENS FALD

Medicovirksomheden Ambu fortsætter fredag med sine vilde udsving, da aktien falder 4,3 pct. til 203 kr. Torsdag indledte Nordea dækning af aktien med anbefalingen »sælg« og et kursmål på bare 167 kr., og det var torsdag med til at sende aktien baglæns med over 10 pct. De to dage med store fald følger efter en onsdag, hvor aktien steg over 9 pct. på baggrund af tung handel fra udlandet.

»Ambu ligger stadig tungt, men omsætningen er lidt tynd i dag. Det er en aktie, som er rimelig dyr på P/E. Flere regner dog med, at der godt kunne komme en opjustering fra selskabet, og jeg er lidt uforstående over for, hvorfor den falder 5 pct. i dag,« siger Jim Søborg fra ABG Sundal Collier.

Fokus er der også på Mærsk, da der er offentliggjort ratetal for denne uge målt på rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI). Tallene viser yderligere fald, og derved har der nu været faldende rater tre uger i træk. B-aktien i Mærsk falder 0,7 pct. til 9106 kr.

Uden for eliteindekset indtager it-koncernen Netcompany, der gik på børsen tidligere i juni, rampelyset uden selskabsspecifikke nyheder. Aktien er den mest stigende blandt de danske aktier fredag med et hop på 5,5 pct. til 235 kr. Selskabet gik på børsen i starten af juni med en udbudskurs på 180 kr.

