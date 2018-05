Fredagens aktier: Vestas vendte rundt og steg i rødt C25

Aktien lukkede dog med en stigning på 0,3 pct. til 413,60 kr.

Aktieanalytiker Kim Sejdelin forklarer udviklingen med, at investorerne har bidt mærke i, at der er en stor ordrebog, og at selskabet fastholder sine forventninger.

»Så vi må vente, at der kommer mere tryk på kedlerne. Den erkendelse er investorerne også kommet frem til - de skal nok lade tvivlen komme Vestas til gode,« siger Kim Sejdelin.

Det danske eliteindeks, C25, havde fredag svært ved at bestemme retningen, men endte alligevel med at lukke med et fald på 0,2 pct. til 1130,77 på ugens sidste dag. Før sidste weekend lukkede indekset i 1114,38.

ALK TIL TOPS

ALK-Abelló steg med 13,5 pct. til 872 kr. næstmest blandt samtlige selskaber på børsen, efter også allergivaccineselskabet leverede regnskab for første kvartal, der indeholdt en opjustering af forventningerne til 2018.

ALK-Abellós resultater oversteg såvel selskabets egne som analytikernes forventninger, og selskabet opjusterer forventningerne til 2018.

Allergivaccineselskabet omsatte for 752 mio. kr. i første kvartal af 2018 mod ventet 716,7 mio. kr. baseret på tre analytikeres gennemsnitsestimat ifølge Bloomberg News.

»De slog forventningerne og kom med en fin udtalelse. Så selvom ALK måske er et dyrt selskab, er markedet klar til at honorere en fin performance«, siger Kim Sejdelin.

COLOPLAST FIK KURSMÅL LØFTET

Coloplast faldt 0,2 pct. til 569,80 kr. Coloplast overraskede i torsdagens regnskab positivt med en underliggende salgsvækst i medicoselskabet på 8 pct. samt et løft af forventningerne.

Regnskabet fik efterfølgende en række analytikere til at hæve kursmålene for aktien.

Mærsk fik også fået løftet kursmålet til 11.200 kr. fra tidligere 10.800 kr. af Goldman Sachs, der gentog sin "neutral"-anbefaling. Aktien faldt dog med 0,6 pct. til 9846 kr. for B-aktien. Selskabet fik også nyt de ugentlige priser på containerfragt i SCFI-indekset, der steg ligesom sidste uge.

Nordea skar i kursmålet for aktien i NKT til 260 kr. fra 280 kr. Samtidig gentog banken anbefalingen "køb", viser data fra Bloomberg News. NKT-aktien faldt 0,8 pct. til 179,90 kr.

IC GROUP FÅR DROPPET ANBEFALING

Udenfor C25 steg IC Group 1,6 pct. til 155,40 kr. til trods for, at Nordea ændrede sin anbefaling af aktien til "hold" fra "køb", efter regnskabet for tredje kvartal torsdag. Selskabets omsætning lød på 379 mio. kr. i kvartalet, hvilket var et fald på 14 pct. i forhold til det tilsvarende kvartal året forinden.

Rederiet Norden fik sænket kursmålet af DNB med 10 kr. til 135 kr., mens købsanbefalingen blev fastholdt. Aktien steg fredag middag med 0,7 pct. til 112,60 kr.

Mathias Hagemann-Nielsen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail:finans@ritzau.dk, www.ritzaufinans.dk