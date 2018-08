Fredagens aktier: SAS er flyvende efter opjustering

Regnskabet kommer i et marked, der har mistet lidt højde, fra åbningen.

C25-indekset falder med 0,3 pct. til 1174,26 efter fald i USA tirsdag, hvor USA's præsident, Donald Trump, atter skabte uro med en melding om, at han ønsker at vedtage ny told på kinesiske varer for 200 mia. dollar allerede i næste uge. Hertil kommer fortsat uro omkring Tyrkiet og Argentina.

Blandt C25-aktierne falder B-aktien i Mærsk med 1 pct. til 9984 kr. og viser fortsat sin følsomhed over for Trumps handelskrigsretorik. De ugentlige tal for rateudviklingen på containerfragt ud af Shanghai har ellers vist fortsat fremgang og en stigning i det samlede SCFI-indeks på 4,2 pct.

Også Pandora er på hælene og falder med 1,4 pct. til 384,50 kr. efter en gevinst på 1,9 pct. torsdag, hvor den amerikanske smykkekæde Signet overraskede med et pænt regnskab for andet kvartal.

Morgenens regnskab fra SAS får en særdeles fin modtagelse og løfter aktien med lidt over 14 pct. til 14,67 kr. Tredje kvartal af SAS' forskudte regnskabsår endte med et overskud før skat på 2004 mio. svenske kr. Det var noget bedre end de 1808 mio. svenske kr., som analytikere adspurgt af Inquiry Financial havde ventet. I samme periode sidste år var overskuddet før skat på 1973 mio. svenske kr.

For hele 2017/18 venter SAS nu et resultat før skat og engangsposter på omkring 2 mia. svenske kr. Tidligere var forventningen 1,5-2,0 mia. svenske kr.

LØFTET KURSMÅL

Novozymes falder med 0,4 pct. til 354,70 kr., efter at JPMorgan har hæftet et nyt kursmål på 300 kr. på aktien. Det er 30 kr. mere end tidligere, men stadig et godt stykke under markedskursen, og storbanken gentager da også den negative anbefaling undervægt, viser data fra Bloomberg.

Parken, der steg 1,2 pct. torsdag til 85,80 kr., har sikret sig kvalifikation til gruppespillet i Europa League ved på hjemmebane at vinde over italienske Atalanta efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence. Deltagelsen i Europa League var en del af selskabets økonomiske forventninger til det igangværende regnskabsår. Parken, der dermed undgår en nedjustering, stiger med 7,2 pct. til 92 kr.

Brøndby IF blev omvendt sendt væk fra et eventuelt Europa League-gruppespil, da holdet hjemme for anden gang i træk tabte mod belgiske Genk. Dermed skal holdet fra Vestegnen ikke spille mere europæisk fodbold i år, men det var der heller ikke budgetteret med i det seneste regnskab. Brøndby-aktien er åbnet 2,5 pct. højere i 1,24 kr.

Der kommer fredag regnskaber fra Arkil, Egetæpper, Skako, Victoria Properties og Atlantic Petroleum.

/ritzau/FINANS