Fredagens aktier: Rekorder i Lundbeck, DSV og GN holdt C25 oppe

Nedturen for bankerne skal desuden ses i lyset af yderligere fald i de korte renter efter torsdagens rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB), som udskød udsigterne for en renteforhøjelse til langt ind i 2019.

- Markedet fortsætter med at være påvirket af ECB-mødet og det efterfølgende fald i de korte renter, og så er der frygten for en handelskrig. Det er de to store og altoverskyggende temaer, siger aktiehandler Jens Johansen fra Jyske Bank til Ritzau Finans.

Set på sektorer var dagen især hård for de europæiske banker, efter at ECB efter torsdagens rentemøde lagde op til, at den første renteforhøjelse er udskudt til minimum september 2019.

- Det er man ikke specielt glad for, når man er bankinvestor, for så er udsigten til, at man kan få udvidet rentemarginalen, også udskudt tilsvarende, siger Jens Johansen.

Blandt bankerne faldt Nordea 1,8 pct. til 61,90 kr., Jyske Bank endte 1,9 pct. lavere i 342,90 kr., og Danske Bank lukkede i 217,80 kr. efter et fald på 0,6 pct.

KURSREKORDER OG STIGNING TIL NOVO

Godt hjulpet af stigninger og kursrekorder til Lundbeck, DSV og GN kom C25 dog igennem dagen med et marginalt plus på 0,04 pct. til 1134,65, og facit for hele ugen blev dermed en stigning på 2 pct.

Lundbeck nød godt af et løftet kursmål fra UBS til 435 kr. fra 330 kr. og lukkede i 475,90 kr. efter en stigning på 3,6 pct., og DSV steg uden selskabsspecifikke nyheder 2,7 pct. til 556,80 kr.

GN, som torsdag bragede i vejret med 12,2 pct. til kursrekord efter en opjustering af forventningerne til hele året, endte desuden 0,8 pct. højere i 284,30 kr.

- Det var en rigtig stærk opjustering fra GN, og den understøtter for os den langsigtede case. Vi tror, at der er gode muligheder for yderligere opjusteringer fra selskabet i løbet af året, siger børsmægler Anne Sophie Riis fra ABG Sundal Collier.

Efter kursridtet valgte Jyske Bank at sænke anbefalingen af GN-aktien til "sælg" fra "hold", mens Danske Bank hævede sin anbefaling af aktien til "hold" fra "sælg", og Nykredit løftede til "køb" fra "hold".

Novo Nordisk, som vægter tungt i C25, steg endvidere 0,3 pct. til 286,85 kr., selv om finanshuset Jefferies skar sit kursmål for aktien til 300 kr. fra 315 kr.

VESTAS-ORDRER OP TIL KVARTALSAFSLUTNING

Vestas viste også gode takter med en stigning på 1,3 pct. til 419,40 kr. forud for en kvartalsafslutning, som ventes at byde på flere ordreannonceringer.

- Vestas står formentlig over for et pænt ordreflow, inden juni bliver afsluttet. Det kan godt understøtte aktien, siger Anne Sophie Riis og tilføjer, at Vestas mangler at annoncere 1 gigawatt i nye ordrer for at nå ABG's estimater for kvartalet.

Pandora faldt derimod yderligere 1,2 pct. til 483 kr. efter nedturen på 5,9 pct. torsdag, da der i markedet gik rygter om, at der var en negativ analyse ude om selskabet.

Fredag skrev Bloomberg News, at investeringsbanken Carnegie har fået "nedslående" meldinger fra flere af Pandoras franchisetagere i Storbritannien, og det fremgår desuden af analysen, at salget indtil videre i år er faldet med op mod 15 pct.