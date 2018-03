Fredagens aktier: Pandora trak C25 fra rødt til grønt

Pandora endte øverst i et grønt C25-indeks fredag, efter aktien steg med 6,3 pct. til 646,80 kr., og var med til at sende det samlede eliteindeks op med 0,1 pct. til indeksværdi 1109,99.

De danske aktier pegede ellers længe ned på linje med de fleste andre europæiske markeder.

Pandora løftede sig efter flere af selskabets forhandlere havde sagt, at kollektionen for foråret er blevet modtaget "exceptionelt godt". Det skriver Bloomberg News med reference til en rundspørge, som er lavet af børshuset Carnegie.

»Man må sige, at de er kommet godt fra land med den her kollektion, og det har været et godt forløb for Pandora,« siger senioraktierådgiver Martin Munk.

Han påpeger, at Panodra med sin store stigning var med til at trække markedet op efter en uge præget af usikkerhed. Det skyldtes især udviklingen på den globale scene, hvor den amerikanske præsident, Donald Trump, fremlagde planer om en told på 60 mia. dollar på kinesiske varer.

»Det her er lidt et comeback efter nogle grimme dage. Samtidig viser markederne, at de man godt kan håndtere situationen, som den ser ud lige nu,« siger Martin Munk.

William Demant tog bunden

Høreapparatkoncernen William Demant fik sænket anbefalingen til "undervægt" fra "ligevægt" af Morgan Stanley, hvilket fik aktien til at dykke med 2,9 pct. til 222 kr. I samme omgang hævede amerikanerne kursmålet til 208 kr. fra 177 kr.

Falde i fragtpriserne fra Asien til Europa var ikke godt nyt for Mærsk-aktierne, som faldt 0,7 pct. B-aktien lukkede i 9280 kr., mens A-aktien endte i 8810 kr.

Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs indledte samtidig dækning af Mærsk med anbefalingen "neutral" og et kursmål på 10.800 kr.

Novo godkendt i Japan

Novo Nordisk fik af de japanske sundhedsmyndigheder godkendt Ozempic til type 2-diabetes, og venter en lancering af midlet på markedet i løbet af et par måneder.

Samtidig fik Novo dog skåret i sit kursmål af Jefferies, så det nu lyder på 315 kr.

Den britiske investeringsbank Liberum indledte dækning af Novo med anbefalingen "hold" og et kursmål på 320 kr., og aktien faldt 0,8 pct. til 295,85 kr.

Jyske Bank genoptog dækning af aktien i Sydbank med anbefalingen "hold" og et kursmål på 250 kr. Sydbank steg 0,7 pct. til 227,80 kr.

Schweiziske UBS skar 45 kr. af kursmålet i Chr. Hansen, så det nu er på 545 kr. Ingrediens-aktien steg med 0,4 pct. til 521,80 kr.

Bryggeriet Harboes nedjusterede sine forventninger til hele regnskabsåret 2017/18, så der nu ventes et driftsresultat (EBITDA) på 95-105 mio. kr., mens resultatet før skat ventes at ramme 0-10 mio. kr.

Tidligere ventede selskabet et EBITDA-resultat på 110-120 mio. kr. og et resultat før skat på 15-25 mio. kr. Forklaringen på nedjusteringen er intensiv priskonkurrence i private label-markedet og "markedsmæssige udfordringer" på en række markeder, oplyste selskabet.

Harboe faldt 2 pct. til 87,20 kr.