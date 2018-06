Fredagens aktier: Nyt slag til Mærsk i ellers positivt marked

Overordnet var stemningen ellers positiv på børsen i København, hvor eliteindekset, C25, sluttede fredagen med en gevinst på 0,9 pct. til 1097,24, mens facit for hele ugen - primært som følge af handelsbekymringer - blev et fald på 2,4 pct. fra niveauet 1124,37 sidste fredag.

- Vi ser grønne markeder efter en kombination af små signaler. Kina har lettet på nogle udenlandske investeringsbegrænsninger, hvilket er et godt signal i lyset af den verserende handelskonflikt.

- EU-migrationsaftale er også med til at løfte stemningen, da det reducerer usikkerheden om, hvorvidt den tyske forbundskansler, Angela Merkel, kan fortsætte. Så der er "risk-om" blandt investorerne, siger senioraktierådgiver Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank til Ritzau Finans.

FRYGT FOR NEDJUSTERING

Mærsk-aktierne lagde også ud med stigninger fredag, men sidst på formiddagen skiftede farven fra grøn til blodrød, efter at konkurrenten inden for containershipping Hapag-Lloyd nedjusterede forventningerne til 2018.

- Mærsk rammes af meldingen fra Hapag-Lloyd, som nedjusterer grundet uventede signifikante stigninger i driftsomkostningerne, samt en langsommere end ventet bedring i fragtraterne, siger Lars Andersen.

Investorerne frygter, at en tilsvarende melding kan være undervejs fra Mærsk, som i sit regnskab for første kvartal da også gav udtryk for at være udfordret på den prognose, som det har meldt ud for året.

Mærsk A og B faldt henholdsvis 3,5 og 3,3 pct. til 7575 og 7948 kr., hvilket er det laveste niveau i to år.

Imidlertid steg 22 af de øvrige aktier i C25, og Bavarian Nordic toppede med en stigning på 2,8 pct. til 188,20 kr., efter at en hedgefond havde reduceret sin satsning på et kursfald i aktien.

Lundbeck revancherede sig endvidere 2,6 pct. til 448,40 kr. fra torsdagens nedtur på 4,8 pct., og Vestas lå ligeledes lunt i svinget med en stigning på 1,6 pct. til 395, efter at vindmølleproducentens aktie var faldet fire dag i træk fra niveauet 410,80 kr. Selskabet bekræftede fredag en norsk mølleordre på 197 megawatt.

UNIBREW KØBER CULT-FORRETNING

Royal Unibrew, som steg 1,9 pct. til 508,50 kr., kunne fredag morgen fortælle, at det har købt Bev.Con, der ejer mærker som Cult Energy, Shaker og Mokai. Købsprisen udgør 350 mio. kr. på gældfri basis, og det ventes at være gennemført inden udgangen af 2018.

Dagen bød desuden på flere analysenyheder. Jyske Bank hævede blandt andet anbefalingen af Danske Bank, som steg 0,6 pct. til 199,75 kr., til "stærkt køb" fra "køb", og Coloplast fik hævet kursmålet af ABG Sundal Collier til 700 kr. fra 620 kr. Det svarer til et løft på knap 13 pct., mens anbefalingen fortsat lyder på køb af medicoaktien, som steg 1,1 pct. til 637,80 kr.

Chr. Hansens fik smæk torsdag, efter at selskabet fremlagde et let skuffende regnskab for tredje kvartal. Efter torsdagens kursfald på 7,4 pct. valgte Handelsbanken at opjustere sin anbefaling af aktien til "køb" fra tidligere "akkumuler". Aktien rettede sig 1,6 pct. - 9,4 kr. - til 589,40 kr. - selv om aktien blev handlet uden retten til et ekstraordinært udbytte på 5,94 kr.

UDBYTTE I MATAS

Der fragik også udbytte i Matas - på 6,30 kr., og aktien faldt 10,2 pct. til 51,80 kr., hvilket svarer til et fald på 5,90 kr.

Egetæpper faldt desuden 2,6 pct. til 228 kr. efter at have leveret et årsregnskab med et overskud på 44 mio. kr.