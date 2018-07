Fredagens aktier: Markedet ignorerede toldstrid og sendte William Demant i rekord

I den modsatte ende var FLSmidth og Danske Bank under pres fra investorerne.

USA og Kina indførte begge told på varer for 34 mia. dollar, men det forhindrede ikke C25-indekset i at lukke 0,6 pct. højere i 1100.

»Vi vidste, at handelskrigen ville starte officielt i dag, og der er ikke kommet noget yderligere, så derfor sætter det sig ikke rigtigt. Men markedet følger situationen meget tæt, for billedet kan hurtigt ændre sig,« siger Tue Østergaard, der er aktiechef i ABG Sundal Collier.

Investorerne kunne fredag se den amerikanske jobrapport for juni lande bedre end ventet på jobvæksten. Til gengæld var arbejdsløsheden højere end ventet, og lønvæksten lå under markedets forventninger, men det gav ingen større reaktion i markedet.

WDH I REKORD

William Demant endte øverst i C25-indekset, efter at Deutsche Bank hævede kursmålet 10 pct. til 285 kr., hvilket er det højeste blandt 28 analytikere, der dækker selskabet. Aktien steg 4,9 pct. til rekordhøje 268 kr.

I samme luftlagt endte Ambu med en stigning på 2,9 pct. 215,80 kr., mens Chr. Hansen fik et løft på 2,1 pct. til 634,40 kr. Franske Société Générale gentog fredag sin købsanbefaling og lagde en tier på kursmålet til 690 kr.

Royal Unibrew var også med i toppen, efter at bryggeriet kunne fortælle, at det er i forhandlinger om et opkøb af franske Etablissements Geyer Fréres, som producerer en række læskedrikke. Aktien steg 1,3 pct. til 508,50 kr.

- Markedet sætter pris på det, fordi Unibrew tidligere har vist sig at være rigtig god til at købe virksomheder og få integreret dem relativt hurtigt, siger Tue Østergaard.

Vestas kunne fredag glæde sig over tre mindre ordrer med en samlet kapacitet på 109 (MW) i henholdsvis Kina, Finland og Grækenland. Aktien endte 0,2 pct. højere i 385,50 kr.

DANSKE OG FLS TIL BUNDS

I den anden ende af C25-indekset var Danske Bank at finde med fald på tredje dag på stribe, efter at Berlingske Business tidligere på ugen kunne fortælle, at hvidvasksagen i bankens estiske filial kan være dobbelt så stor som hidtil antaget og dermed på mindst 53 mia. kr.

Aktien faldt 0,8 pct. til 190,65 kr., og i samme dybde endte FLSmidth, som sluttede ugen med et fald på 2,4 pct. til 369,40 kr.

Mærsk-aktien endte også lavere på handelskrigens første dag, som potentielt vil kunne ramme selskabets indtjening.

Desuden kunne investorerne notere sig, at priserne på containerfragt er faldet 0,5 pct. i den forgangne uge, viser rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI).

Endvidere fik selskabet sænket kursmålet hos både Jefferies og Kepler Cheuvreux, der dog begge holder fast i deres købsanbefaling. Mærsk B-aktien faldt 0,8 pct. til 7670 kr.

- I takt med at handelskrigen kommer i gang, så begynder der at komme mere og mere tvivl om, hvorvidt Mærsk kan blive nødt til at nedjustere forventningerne, siger Tue Østergaard.

Uden for eliteindekset fortsatte nedturen for kabelproducenten NKT, som torsdag faldt 8,3 pct., da flere analytikere såede tvivl om lønsomheden i selskabets seneste store ordre fra Ørsted. Fredag faldt aktien 4,6 pct. til 154,50 kr.

SAS var på banen med trafikstatistik for juni, men selv om både passagerantal, belægning og priserne var i fremgang, endte aktien uændret i 12,20 kr. trods en stigning før tallene.