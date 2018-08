Fredagens aktier: Mærsk stjæler billedet med regnskab og Drilling-rygte

De amerikanske aktiefutures balancerer omkring nulpunktet, og det peger i retning af en uændret åbning for C25-indekset, der torsdag steg 1,0 pct. til 1140,34.

Mærsk får opmærksomhed, da selskabet dels kommer med regnskab for andet kvartal, hvor hovedtallene dog er kendte efter sidste uges nedjustering, og dels, ifølge Bloomberg News, planlægger at udskille borerigselskabet Maersk Drilling i et selvstændigt selskab frem mod at sælge det i en bid.

En udskillelse vil typisk indebære, at der udstedes separate aktier for et datterselskab, som så børsnoteres selvstændigt, men det er ifølge Bloomberg News ikke klarlagt, hvordan udskillelsen mere konkret skal gennemføres.

Maersk Drilling har i mere end to år været på vej ud af Mærsk-koncernen, og i seneste Mærsk-regnskab var divisionen bogført til en værdi af 4,4 mia. dollar.

Konglomeratet Schouw, der ejer en række industrivirksomheder, er også aktuel med regnskab for andet kvartal, men en del af spændingen er taget ud, da selskabet i sidste uge nedjusterede forventningerne til 2018.

Der vil også være regnskab fra it-virksomheden NNIT, der fra morgenstunden kommer med tal for andet kvartal.

Novo Nordisk-aktien kan komme under teknisk pres, da der fragår et udbytte på 3 kr. fra aktien.

Rederiet Norden har været under luppen hos det norske finanshus Pareto, der holder ved sin købsanbefaling, men sænker kursmålet til 135 kr. fra 150 kr. for aktien, der torsdag lukkede i 96,45 kr.

I samme sektor har DFDS fået skåret kursmålet til 385 kr. fra 410 kr. hos SEB, der holder ved anbefalingen "hold". Aktien lukkede torsdag i 341 kr.

Både Brøndby IF og FCK, der på børsen er en del af Parken Sport & Entertainment, spillede sig torsdag et skridt videre mod Europa League med sejre over henholdsvis serbiske Spartak Subotica og CSKA Sofia fra Bulgarien.

Der venter nu en afgørende kamp for begge hold for at blive kvalificeret til turneringens gruppespil.