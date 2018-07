Fredagens aktier: Mærsk sejlede største plus hjem i grønt aktiemarked

Efter en svingende uge på aktiemarkederne verden over sendte investorerne fredag det danske eliteindeks, C25, op med 0,1 pct. til 1129,80.

Det svarer til en stigning på 2,7 pct. i forhold til sidste fredags lukkeniveau.

Ifølge børsmægler Nikolaj Holmsgaard i ABG Sundal Collier var markedet fredag stille og ikke præget af de store nyheder.

»Det er varmt, og der sker ikke det store på markedet herhjemme. Sådan tror jeg, at det vil komme til at se ud de næste par uger,« siger Nikolaj Holmsgaard.

Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, har indikeret, at forhandlingerne om en handelsaftale mellem Kina og USA kan genoptages, hvilket tolkes som et positivt tegn af markedet.

»Det, at der kan være mulighed for en dialog, kan være med til at lægge en dæmper på investorernes frygt for, hvordan handelskrigen kan ende,« siger børsmægleren.

Øverst i C25 fandt man A.P. Møller-Mærsk, der fik sænket kursmålet til 10.900 kr. fra 12.700 kr. af norske Fearnley Securitas, der holdt fast "køb"-anbefalingen. Det viste data fra Bloomberg News.

Samtidig fortalte rederiet og dets 2M-partner, MSC, at der rokeres på ruterne mellem Nordeuropa og den amerikanske østkyst, uden at der dog justeres på den samlede kapacitet. Fredag viste de ugentlige ratetal fra SCFI-indekset igen svagt stigende rater efter en uge med marginalt fald.

»Det er jo alt andet positivt, og lidt mildere krigsretorik smitter nok også af,« siger Nikolaj Holmsgaard.

Mærsk B-aktien steg 2,8 pct. til 8028 kr.

Nyt udbudshåb for Ørsted

Ørsted kan se frem til at kæmpe i en stor udbudsrunde i delstaten New York i USA. Her vil der blive udbudt 800 megawatt havvindkraft til fjerde kvartal. Kapaciteten blev dermed ikke fordelt over flere små udbud, som det var ventet. Ørsted har tidligere peget på stater som netop New York og New Jersey som interessante områder for havvind.

Fredag steg aktien 0,2 pct. til 412,30 kr.

Royal Unibrew steg torsdag 4,2 pct., efter at bryggerikoncernen torsdag gennemførte købet af den franske limonadevirksomhed Etablissement Geer Frieres og opjusterede prognosen for 2018 en smule.

Fredag falder aktien 1,6 pct. til 531,50 kr.

- Der er nok nogle, der tager lidt gevinst hjem her, siger Nikolaj Holmsgaard

IC Group og B&O i fokus

Uden for C25 var der opmærksomhed til modevirksomheden IC Group, der sent torsdag meldte om bedre indtjening end ventet i det netop afsluttede regnskabsår. IC Group fremlægger det fulde regnskab for 2017/18 den 28. august.

Modeaktien endte 2,9 pct. højere i 162,60 kr.

Bang & Olufsen leverede i torsdagens årsregnskab sit første overskud i seks år.

B&O har en målsætning om en EBIT-margin på 15 pct. i 2021 og venter 7-9 pct. i indeværende regnskabsår mod omkring det halve i det netop afsluttede regnskabsår. Samtidig lanceres et aktietilbagekøbsprogram på 485 mio. kr.

Aktien steg fredag 4,3 pct. til 169 kr.

Topdanmark fik løftet kursmålet af ABG til 270 kr. fra 235 kr. Aktien steg fredag 1,6 pct. til 312,20 kr. Næste fredag kommer selskabet med regnskab for andet kvartal.

/ritzau/FINANS

