Fredagens aktier: Mærsk-optur bremset og fald i Novozymes

Nedturen herhjemme var mere afdæmpet end andre steder i Europa, herunder på det tyske marked, hvor eliteindekset ved danske børslukketid var faldet næsten 2,2 pct.

Finansmarkedet generelt var præget af en mindsket risikoappetit blandt investorerne i kølvandet af en voldsom nedtur for den tyrkiske lira og frygt for en europæiske påvirkning - herunder ikke mindst af de europæiske banker.

TYRKISK KRISE KAN SPREDE SIG

- Det har været Tyrkiet, emerging markets og europæiske banker, der har været i fokus, og vi ser investorerne søge mod sikre aktiver. I øjeblikket er problemet isoleret til Tyrkiet og relaterer sig til tyrkisk økonomi, men det kan godt sprede sig, siger aktiechef Otto Friedrichsen fra Formuepleje.

- Det trækker også visse spor til Europa, hvor aktierne er nede med 1,5 pct. og de europæiske bankaktier har tabt mere end 3,3 pct. i fredagens handel og 5 pct. over de seneste dage, så det er ikke helt risikofrit for Europa, men overordnet er problemet tyrkisk, vurderer Otto Friedrichsen.

Herhjemme faldt Mærsk-aktierne mest i det danske eliteindeks, efter at de var steget ca. 12 pct. siden tirsdagens nedjustering fra selskabet, der var mindre end frygtet. Mærsk A faldt fredag 4,0 pct. til 8510 kr.

REGNSKAB FRA NOVOZYMES

Novozymes var i rampelyset med et regnskab for andet kvartal, der overraskede positivt på den organiske vækst, mens indtjeningen lå under forventningerne.

- Indtjeningsevnen er lidt under det ventede, men forventningerne blev fastholdt, men tilsat en opjustering i kroner, siger Morten Imsgard, aktieanalytiker hos Sydbank. Aktien i Novozymes sluttede ugen at med at falde 3,3 pct. til 335,50 kr.

I den positive ende i C25 lå Pandora, der mandag nedjusterede forventningerne, og torsdag kom med regnskab for andet kvartal og fyrede topchef Anders Colding Friis. Efter nedjusteringen, der udløste et kursfald tirsdag på 24,4 pct. til 325 kr., har aktien rettet sig noget - og fredag steg den 1,6 pct. til 359,70 kr. I 2018 er den dog faldet 47 pct.

Danske Bank klarede sig samtidig bemærkelsesværdigt godt, i et marked hvor bankaktierne generelt i Europa ellers havde det svært. Bankens aktie steg 1 pct. til 183,50, men den har også underperformet sektoren i år, hvor den er faldet 24 pct.

FLERE ANALYSEÆNDRINGER

Ørsted fik øget kursmålet hos finanshuset Kepler til 355 kr. fra 330 kr. efter regnskabet fra energiselskabet torsdag, hvor aktien sprang i vejret med 7,1 pct. og fredag fulgte stigningen op med et plus på 0,5 pct. til 414,70 kr.

Der kom også analysenyt om Lundbeck, som hos Barclays har fået sænket kursmålet til 400 kr. mod hidtil 435 kr. Lundbecks aktie tog et dyk på 14,3 pct. onsdag efter selskabets halvårsregnskab, torsdag faldt den 1,4 pct. - og fredag yderligere 2,9 pct. til 364,10 kr.

Vestas, der endte 1,8 pct. lavere i 404,70 kr., fik sænket kursmålet til 540 kr. af Nordea, der tidligere havde sat det til 570 kr.

Uden for C25 var Schouw & Co i fokus efter at have nedjusteret forventningerne til 2018. Årsagen er udfordringer relateret til andet halvår i porteføljeselskaberne Biomar og Fibertex Personal Care i Malaysia. Schouws aktie fald 13,5 pct. til 514 kr.