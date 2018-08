Fredagens aktier: Mærsk og Vestas holdt C25 i vater

. A.P. Møller-Mærsk fik en god afslutning aktieugen efter rederikoncernens halvårsregnskab, hvor det særligt var meldingen om en forstående børsnotering af Maersk Drilling, der var det store fokuspunkt.

Et pænt plus også til Vestas var med til at begrænse et fald i det danske eliteindeks, C25, til marginale 0,03 pct. til 1140,04, hvor nogle af de negative elementer var Bavarian Nordic, William Demant og ISS.

Mærsk meddelte i sit regnskab, at det nu går efter at børsnotere Drilling selvstændigt, og der var også nyt om selskabets aktiepost i Total, som selskabet i juli solgte ud af for næsten 8 mia. kr.

Hovedparten af den resterende aktiepost i Total, der har en værdi af ca. 5 mia. dollar, ventes udloddet til Mærsks aktionærer i 2019 efter børsnoteringen af Maersk Drilling.

De to nyheder er de primære forklaringer Mærsk-aktiernes efterfølgende stigninger, vurderer senioraktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank.

BØRSNOTERING IKKE PLAN A

- Det kan godt være, at en børsnotering af Drilling ikke lige var plan A for Mærsk, men det er trods alt en afklaring for investorerne, der kan se frem til, at der sker noget i forhold til at eksekvere på strategien om at splitte selskabet op, siger Martin Munk.

Tallene i regnskabet bød ikke på de vilde overraskelser, efter at Mærsk for nylig havde nedjusteret forventningerne til 2018.

Mærsk B endte fredagens handel i 8794 kr. efter en stigning på 1,8 pct.

I løbet af eftermiddagen blev Mærsk i C25 overhalet af Vestas efter nyheden om, at den seneste auktion af vindmølleprojekter i Tyskland for tredje gang i træk bød på stigende priser.

- De tyske auktionspriser ser igen ud til at være en positiv oplevelse, som vi nu har set nogle gang i træk nu. Prisudviklingen er omdrejningspunktet for Vestas i øjeblikket, siger Martin Munk.

Vestas steg 2,6 pct. til 410,50 kr.

UDENLANDSK PRES PÅ BAVARIAN

I bunden af det danske eliteindeks lå Bavarian Nordic med et fald på 3,9 pct. til 170,05 kr. Det var efter et stærkt salgspres fra udenlandske investorer.

- Udlandet har været ret aggressive sælgere støt over dagen og lagt et stort salgspres på aktien. Jeg hører flere finanshuse og investorer omtale, at vi nu nok står over for et vakuum i en periode uden det helt vilde nyhedsflow fra Bavarian Nordics pipeline, siger Martin Munk.

William Demant faldt endvidere 1,9 pct. til 260,80 kr., efter at aktien forud for onsdagens regnskab fra høreapparatselskabet havde ligget i 293,20 kr. Fredag kom det frem at Bank of America efter regnskabet har sænket anbefalingen af aktien til "underperform".

- Faldet er stadig efterdønninger fra regnskabet, som var en skuffelse, i forhold til hvad markedet havde sat næsen op efter. Det er en aktie, som handler på ekstremt høje multipler, og hvor der skal leveres måske endda lidt mere, end der er forventet, siger Martin Munk.

NOVO KØBER OP I STORBRITANNIEN

Novo Nordisk var nyhedsaktuel i form af annonceringen af købet af det britiske Ziylo, i en handel der kan få en af værdi af over 800 mio. dollar. Den endelige pris er afhængig af udvikling og fremskridt hos selskabet, der arbejder med udvikling af præparater, som modvirker tilfælde med for lavt blodsukker hos diabetespatienter.

Der fragik fredag et udbytte på 3 kr. fra Novo Nordisk-aktien, som faldt 1,3 pct. - svarende til 3,95 kr. - til 310 kr.

ISS fortsatte nedturen fra torsdag, hvor selskabet skuffede ved i sit regnskab for andet kvartal ikke at løfte bunden af sit prognoseinterval for vækstforventningerne til 2018. I fredagens handel faldt aktien 1,2 pct. til 215 kr. efter dukkerten på 3,9 pct. torsdag.

NNIT MED REGNSKAB

Uden for C25 fortsatte H+H med en stigning på 4,2 pct. til 109 kr. de positive takter efter torsdagens store opjustering fra producenten af porebeton.

Der kom fredag i øvrigt regnskab fra konglomeratet Schouw, der ejer en række industrivirksomheder, men en del af indholdet var dog kendt, da selskabet i sidste uge nedjusterede forventningerne til 2018. Reaktionen var da også begrænset i form af en kursstigning på 0,9 pct. til 491 kr.

It-virksomheden NNIT, som faldt 1,0 pct. til 162,60 kr., holdt i sit regnskab for andet kvartal fast i forventningerne til hele året

/ritzau/FINANS