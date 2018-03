Fredagens aktier: Mærsk i høj sø i mørkerødt aktiemarked

Det danske aktiemarked endte fredag for fjerde dag klædt i rødt uden deciderede væsentlige selskabsspecifikke nyheder. Mærsk var hårdest ramt dels af frygt for handelskrig efter Trumps udmelding torsdag og dels af skidt ratenyt. Told på metaller vil ramme FLSmidths kunder og dermed indtjening hos FLSmidth, der derfor måtte følge Mærsk med ned.

»Frygt for handelskrig rammer naturligt nok transportøren Mærsk, der så også får en bredside fra et overraskende stort ratefald i sidste uge,« siger senioraktierådgiver i Jyske Bank Kim Sejdelin til Ritzau Finans.

Raterne viste et tungt fald i spotpriserne på containerfragt fra Shanghai til 15 forskellige destinationer i verden. Det såkaldte Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) faldt med 9,6 pct. til 772,45 i denne uge.

»Der var ventet et fald, men det var nok større end umiddelbart ventet,« vurderer Kim Sejdelin.

Det var i øvrigt fjerde uge på stribe med tilbagegang i indekset.

Positive nyheder som en løftet anbefaling fra Clarkson Platou samt godkendelse af salget af Maersk Oil til franske Total kunne ikke kompensere for de to negative begivenheder. B-aktierne i Mærsk faldt med 4,5 pct. til 9622 kr., mens A-aktierne faldt med 4,4 pct. til 9245 kr.

C25-FALD SOM I EUROPA

Det danske C25-indeks endte fredag for fjerde dag i træk i rødt og faldet kunne ved lukketid opgøres til 1,6 pct. til indeks 1117,06. Ude i Europa var der ved dansk lukketid indeksfald på op til et par procent. Sidste fredag lukkede C25 i 1152,76.

Ud over risikoen for handelskrig var en underliggende frygt for udfaldet af weekendens valg i Italien også med til at skabe nervøsitet i markedet og være med til et relativt bredt sell-off, som vi ser i fredag. Det er også i weekenden at der kommer melding fra Tyskland om socialdemokraterne har godkendt regeringssamarbejdet med Merkel.

Det er også med til at holde nervøsiteten høj.

TDC, der handler under det købstilbud, der er afgivet fra et konsortium, var med Chr. Hansen de eneste C25-aktier, der ikke faldt i plus. TDC sluttede uændret i 49,75 kr. Købstilbuddet fra pensionskasserne ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquarie er på 50,25 kr.

Chr. Hansen sluttede uden selskabsspecifikt nyt med en stigning på 0,1 pct. i 506,20 kr.

FLS FIK OGSÅ TRUMP-SMÆK

Også ingeniørkoncernen FLSmidth, der leverer udstyr til den globale mineindustri, får kurssmæk med et kursfald 1,8 pct. til 4406,10 kr. Faldet har sin baggrund i præsident Donald Trumps planer om straftold på metalimport i USA, der rammer koncernens kunder og kan gøre dem tilbageholdende med investeringer.

Føljetonen - Danske Bank, Estland og hvidvask - fortsatte. Fredag skrev Berlingske Business, at fire højtstående medarbejdere i Danske Bank i 2013 blev advaret om sagen i den estiske afdeling.

Danske Bank-aktien faldt dog relativt beskedent - 0,5 pct. til 242,50 kr.

MINDRE REGNSKAB SLUTTEDE UGEN AF

Der var et enkelt regnskab fra børsens periferi. Det leverede Migatronic.

Svejsemaskineproducenten kom bedre ud af 2017, end ledelsen havde stillet aktionærerne i udsigt. Overskuddet før skat steg en smule til 10,5 mio. kr. fra 10,1 mio. kr. i 2016, og landede dermed en pæn bid over prognosen på 6-9 mio. kr.

Migatronic sluttede fredag med en stigning på 2,2 pct. til 276 kr.