Fredagens aktier: Mærsk i fuld fart frem - Vestas og Bavarian i bund

I den anden ende sluttede Vestas, FLSmidth og Lundbeck med fald på 1,3 pct. til henholdsvis 411 kr, 379,60 kr. og 434,50 kr. Bavarian endte dog helt i bunden med et fald på 3,3 pct. til 169,70 kr.

- Markedet har været præget af mindre end normal omsætning og uden mange selskabsspecifikke nyheder til at sætte kursen, siger afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen til Ritzau Finans og påpeger en lignende tendens ude i Europa.

Fredag lukkede de 23 aktier i det danske eliteindeks, C25, - 0,1 pct. lavere i 1110,62. Sidste fredag lukkede indekset lige omkring 1103-niveauet.

IKKE SKIDT RATENYT TIL MÆRSK

Kursstigningerne, som Mærsk-aktierne har oplevet de seneste dage - 2,6 pct. torsdag og 3,4 pct. fredag til 9544 kr. for B-aktien - skyldes ifølge Ole Kjær Jensen, at aktien har været hårdt ramt af frygten for handelskrig, som lige i øjeblikket er trådt lidt i baggrunden, selv om den ikke kan siges at være afblæst.

Desuden var der lidt godt ratenyt til rederiet. Raterne på den vigtige handelsrute mellem Asien og Nordeuropa lå stort set uændrede i den forgangne uge, mens spotpriserne på tværs af verdenshavene steg derimod samlet set i denne uge, da rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) blev løftet 2 pct. til indeks 674,58.

VESTAS FIK KONKURRENT- OG ANALYTIKERNYT

I den anden ende af indekset sluttede Vestas. Vindmølleproducenten fik analytikernyt fra Handelsbanken, der sænker anbefalingen til "reducer", hvor den tidligere lød på "akkumuler", mens kursmålet bliver skåret til 425 kr. fra 480 kr. Men vigtigst for den aktie fredag var nok regnskabet fra amerikanske General Electric (GE).

GE kunne fortælle, at det har solgt flere vindmøller i første kvartal, men selskabet melder om fortsat prispres i branchen. GE havde i de første tre måneder af 2018 en ordreindgang på 936 vindmøller mod 589 i samme periode sidste år.

Selskabet oplyser ikke størrelsen på de solgte møller, men skriver i en kommentar, at det har haft en stærk vækst i USA målt på megawatt (MW), og at priserne er under pres. Det var også ordlyden i selskabets seneste regnskab.

I første kvartal indtægtsførte General Electric omsætning for 352 vindmøller mod 539 i samme periode året før. Selskabet forklarer det i regnskabet med, at det primært skyldes forskydninger af ordrer relativt til første kvartal 2017.

UDLANDET SENDTE BAVARIAN NED

Helt i bunden af C25 landede Bavarian Nordic, som på det seneste har været hårdt presset af udenlandske investorer.

- Der er ikke noget direkte selskabsnyt, der kan forklare nedturen i Bavarian, men udlandet er storsælger, konstaterer Ole Kjær Jensen.

De seneste dage er dog også kommet meldinger om, at de investorer, der spekulerer i kursfald i aktien, har øget positionerne.

Bavarian-aktien er med fredagens fald dykket omkring 25 pct. siden nytår - set over den seneste uge er aktiekursen dog stort set uændret.

GN FÅR HÆVET KURSMÅLET

GN Store Nord og William Demant Holding var også i fokus, da selskaberne i løbet af ugen har været til messe hos den amerikanske brancheforening for audiologer.

GN fik desuden fået løftet kursmålet hos det tyske finanshus Mainfirst til 195 kr. fra 171 kr. Anbefalingen af aktien er fortsat "underperform". GN-aktien faldt 0,3 pct. til 210,70 kr. William Demant-aktien derimod steg 0,4 pct. til 235,80 kr.

Jyske Bank har genoptaget dækningen af Topdanmark-aktien, og forsikringskoncernen er regnskabsaktuel mandag.

Jyske Bank anbefaler "sælg" og sætter kursmålet til 275 kr. Topdanmark er et af de mest lønsomme forsikringsselskaber, men dette er allerede fuldt afspejlet i den aktuelle værdiansættelse, skriver analytiker Simoen Hagbart Madsen i sin analyse.

Topdanmark-aktien faldt 2,1 pct. til 278,40 kr.

I fondsbørsens periferi var der fredag lidt nyt til Veloxis.

Selskabet fik accepteret en registreringsansøgning til den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, der går på at få godkendt nyremidlet Envarsus til en bredere patientgruppe. FDA har lovet en tilbagemelding for ansøgningen senest 7. januar 2019. Aktien faldt dog 0,54 pct. til 0,96 kr.

Torsdag aften vandt fodboldklubben Brøndby IF 3-2 ude over FC Midtjylland. Dermed topper Brøndby Alka Superligaen med 72 point og tre point mere end FCM. Aktien i fodboldklubben på den københavnske vestegn steg 10,9 pct. til 1,22 kr.