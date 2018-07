Fredagens aktier: Lundbeck og Coloplast holdt C25 fri af Trump-trussel

Trods en ny salve af toldtrusler fra USA's præsident, Donald Trump, endte det med et samlet plus for det danske aktiemarked fredag, da defensive aktier som Lundbeck, Coloplast, William Demant og Royal Unibrew var i høj kurs.

Det toneangivende C25-indeks steg 0,9 pct. til 1146,51, mens de store europæiske indeks lå til fald ved dansk lukketid.

Donald Trump truede fredag med at indføre told på kinesiske varer til en værdi af 500 mia. dollar, hvilket mere eller mindre svarer til den samlede import fra Kina.

- Trumps kommentarer har styret markedet, og det har presset kurserne i Europa, men i Danmark nyder vi godt af, at der er så mange defensive aktier, som der har været en god efterspørgsel på i dag, siger Ole Kjær Jensen, der er afdelingsdirektør for aktier i Sydbank.

REKORD TIL WDH OG UNIBREW

I toppen af C25-indekset sluttede Lundbeck med en stigning på 4,2 pct. til 467 kr., mens William Demant endte 2,3 pct. højere i 302,40 kr. Det gav en lukkerekord for høreapparatselskabet, som også Royal Unibrew kunne notere sig efter et plus på 3 pct. til 549 kr.

Coloplast endte også i rekord efter en gentaget købsanbefaling hos norske DNB, der samtidig løftede kursmålet 100 kr. til 745 kr. Aktien steg 2,3 pct. til 683,80 kr.

Blandt de cykliske aktier var Vestas ombejlet, efter at den amerikanske rival General Electric (GE) varslede positive markedsudsigter i sit regnskab for andet kvartal, der ellers bød på tilbagegang i selskabets vindforretning. Vestas-aktien steg 4,5 pct. til 419 kr.

- GE ser stærk efterspørgsel på globalt plan inden for vindmøller. Samtidig siger de, at der fortsat er en udfordring med prispres i markedet, men at det begynder at moderere sig. Samlet set er det et fint signal for Vestas, siger Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier.

DANSKE UNDER LUPPEN I USA

I den modsatte ende af C25-indekset var der pres på Danske Bank-aktien, som endte 0,6 pct. lavere i 180,75 kr.

Tre amerikanske advokatfirmaer varslede sent torsdag, at de har startet en undersøgelse af hvidvasksagen i bankens estiske filial, hvor de muligvis vil søge erstatning for aktionærer, der har købt Danske Bank-aktier i USA.

- Det er svært at vide, hvad der kommer ud af det, men det er med til at bidrage til den negative stemning, der er omkring aktien i øjeblikket, siger Nikolaj Holmsgaard.

Nordea, der torsdag leverede et for markedet pænt regnskab for andet kvartal, fik hævet anbefalingen til "akkumuler" fra "reducer" af Handelsbanken, og aktien steg 1,1 pct. til 65,40 kr.

Uden for C25-indekset var der nyt fra Scandinavian Tobacco Group, der offentliggjorde et mindre opkøb af Peterson Pipe Tobacco for et ukendt beløb. Aktien steg 0,8 pct. til 103,10 kr.

Brøndby IF havde også en positiv fredag med en stigning på 6,3 pct. til 1,69 kr. Fodboldklubben solgte torsdag midtbanespilleren Christian Nørgaard til den italienske Serie A-klub Fiorentina for cirka 26 mio. kr. og opjusterede forventningerne til 2018.

Flyttevirksomheden Santa Fe måtte til gengæld nedjustere forventningerne som følge af udfordringer på de vigtige markeder i Australien og Storbritannien. Aktien faldt 11,9 pct. til 25,10 kr. og er med et kursfald på 43,6 pct. i 2018 indtil nu den ringeste på børsen i København.

/ritzau/FINANS