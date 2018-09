Fredagens aktier: Grønt firkløver trak C25 op trods fald i Danske Bank

Store stigninger til Ambu og Vestas og pæn fremgang til Mærsk-aktierne var fredag nok til at hive C25-indekset i plus.

Det skete, mens Danske Bank igen trak i den modsatte retning efter nye belastninger til aktien fra den hvidvasksag, der har domineret aktien gennem lang tid.

Nedturen til Danske Bank, der var forårsaget af flere nedjusteringer af anbefalinger og pres på kreditvurderingerne, var dog ikke nok til at holde den samlede begejstring nede, og eliteindekset C25 steg med 0,3 pct. til 1127,20.

- Det er et generelt positivt marked. USA havde det godt torsdag, og det smitter positivt af herhjemme, siger Mads Zink, der er chefaktiehandler hos Danske Bank, til Ritzau Finans.

HØJERE INDEKSVÆGT GAV PLUS TIL AMBU OG GN

Helt i toppen tronede Ambu med en stigning på 5,3 pct. til 188,40 kr.

Forklaringen på den fremgang skulle ifølge Mads Zink findes i en rebalancering af FTSE's europæiske mid cap-indeks, hvor aktien er blevet tillagt mere vægt. Det samme er i øvrigt tilfældet for GN, der også havde en god fredag.

- Der sker nogle rebalanceringer fredag. Ambu bliver vægtet op i det europæiske FTSE-indeks for mid cap-aktier. Det samme gør sig gældende for GN, så det er historien bag de to, siger Mads Zink.

GN steg med 1,3 pct. til 320 kr.

Med i toppen var også Vestas, der uden større bagvedliggende nyheder blev løftet med 3,7 pct. til 437,80 kr.

Ifølge Mads Zink er der positivt fokus på ordresituationen hos vindmølleproducenten, og den holdning deles af Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank.

- Jeg har ikke set andet, end at investorerne har gjort sig klar til slutningen af september, hvor det plejer at vælte ind med ordrer. Næste uge bliver tung for Vestas, og det kan sagtens komme til at ligge torsdag og fredag i næste uge. Det kan godt være, at nogle investorer begynder at positionere sig til det, siger Jacob Pedersen til Ritzau Finans.

DANSKE BANK FORTSAT I HVIDVASK-PROBLEMER

Danske Bank måtte fra flere fronter se sin anbefaling blive sænket, efter at onsdagens præsentation af hovedkonklusioner fra bankens egen interne undersøgelse af hvidvasksagen ikke kastede tilstrækkeligt med lys over situationen til at skabe lettelse i markedet.

Sydbank har derfor sænket sin anbefaling af Danske Bank til "hold" fra "køb", og samtidig har både Redburn og Bank of America - Merrill Lynch sænket anbefalingen af Danmarks største bank til "neutral" fra "køb".

- Vi savner simpelthen en konklusion, der kan bringe os tættere på de økonomiske konsekvenser for banken i form af størrelsen af en eventuel bøde. Med lange undersøgelser i vente kan der gå lang tid, før investorerne får en afklaring, skriver Mikkel Emil Jensen, der er analytiker hos Sydbank, i en analyse.

Kreditvurderingsinsituttet Moody's kom ud på eftermiddagen endnu mere salt i såret på Danske Bank ved at sænke udsigterne for kreditvurderingen "A1" til "negative" fra "stabile".

Danske Bank faldt med 3,9 pct. til 170,05 kr. og endte som bundskraber i C25-indekset.

MÆRSK TRUKKET OP TRODS FORTSAT RATEFALD

I den modsatte ende af skalaen var Mærsk-aktierne omvendt positivt påvirket af en anbefalingsændring.

Her løftede britiske HSBC sin vurdering af Mærsk til "køb" fra "hold", mens kursmålet blev skruet op til 11.100 kr. fra 9100 kr.

Dermed gjorde det ikke så meget, at friske tal fra Shanghai Shipping Exchange viste, at spotpriserne på containerfragt igen faldt i denne uge - for tredje uge på stribe.

Mærsks B-aktie steg med 1,8 pct. til 9430 kr.

ROVSING TOG STORT SPRING

Blandt sidepapirerne var der desuden kraftig medvind til Rovsing, der har fået en betydelig ordre fra en tyrkisk kunde.

Selskabet, der laver udstyr til satellitter, kaldte i en meddelelse fredag selv ordren for "signifikant", men den præcise størrelse kunne af konkurrencemæssige årsager ikke oplyses.

Sammenholdt med eksisterende projekter og andre indgåede kontrakter er 80 pct. af selskabets forventede omsætning for 2018/19 dog allerede sikret efter ordren, oplyste Rovsing.

Aktien i selskabet steg med 23,1 pct. til 0,12 kr.

/ritzau/FINANS