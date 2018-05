Fredagens aktier: GN og WDH i fin form - Bavarian og Genmab i bund

GN Store Nord og WDH endte i top uden selskabsspecifikke nyheder og Mærsk fik let medvind fra positivt ratenyt. Genmab og Bavarian endte som rosiner i pølseenden.

C25-indekset steg 0,4 pct. til indeks 1134,28. For ugen blev det dog til et lille fald, da C25 sidste fredag lukkede i 1139,54. Dermed gik det danske marked modsat den generelle tendens i Europa. Her blev markederne ramt af uro i Sydeuropa, der stammede fra Spanien.

Trods voldsom modstand i det spanske parlament vil den spanske premierminister, Mariano Rajoy, fortsætte på posten som regeringsleder. Torsdag blev der afsagt dom i en korruptionssag mod en længere række forretningsfolk og personer i Rajoys konservative parti, Partido Popular (PP). Det sendte spanske aktier ned og renterne op.

- Vi holder os i grønt, hvilket simpelthen kan forklares med at flere af de indekstunge aktier ligger godt til. Dermed kan vi gå mod tendensen i Europa, forklarer senioraktiehandler i Sydbank Christian Thatje til Ritzau Finans.

Han påpeger at omsætningen er relativt beskeden fredag op til den forlængede weekend i USA og Storbritannien.

Spanske og italienske aktier falder ved dansk lukketid omkring 2 pct. Ved dansk lukketid er der fald i Storbritannien på 0,1 pct. og i Frankrig på 0,3 pct., mens DAX-indekset stiger 0,2 pct.

HØREAPPARATER LIGGER GODT TIL UDEN NYT

I toppen af C25 endte høreapparat-aktierne GN og WDH. GN Store Nord-aktien stiger 2,0 pct. til 245,50 kr. William Demant stiger 1,5 pct. til 234,20 kr.

Umiddelbart har Christian Thatje ikke en forklaring på GN Store Nords kursstigning, men påpeger, at kollegaen Sonova lå godt torsdag, hvor aktien steg 4,2 pct. og fredag ligger aktien 3,7 pct. højere.

MÆRSK LØFTET AF RATENYT

A.P. Møller-Mærsk har også placeret sig i den gode ende af indekset, da B-aktien stiger 1,2 pct. til 9514 kr.

Nye ratetal fra Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) viser fredag, at raterne for fragt af containere på de store shippingruter i verden steg med 1,3 pct. i den forgangne uge efter fald i sidste uge.

- Der er langt mellem de gode nyheder, men når der så kommer en, som i dag, så reagerer aktien positivt, siger Christian Thatje og påpeger også at aktien er faldet meget siden regnskabet.

FALD I PANDORA STOPPET

Pandora, der fik kurssmæk torsdag efter en nedjustering af anbefalingen til "sælg" af Carnegie, holder sig omkring uændret fredag. Aktien falder beskedne 0,1 til 496 kr.

Carnegies skuffelse over Pandoras udvikling på det kinesiske marked, som torsdag fik finanshuset til at sænke både anbefaling og kursmål af smykkeselskabet, bliver delt af flere analytikere. Men de selv samme analytikere, som til daglig følger udviklingen i Pandora, vurderer dog også, at der stadig er potentiale at hente for den danske smykkevirksomhed østpå. Det skriver Børsen.

BAVARIAN OG GENMAB I BUND

I bunden ligger Bavarian Nordic med et fald på 2,6 pct. til 203,80 kr. og Genmab med et fald 2,2 pct. til 1192,50 kr.

- Det er udlandet, der storsælger fredag, påpeger Sydbank-aktierådgiveren og forklarer derudover faldet i Genmab med torsdagens melding om, at Genmabs toplinje-resultater fra et fase 3-forsøg med ofatumumab (Arzerra), der blev sat i gang i 2010, ikke nåede det ventede mål.

SIMCORP LØFTET AF GOLDMAN

Uden for C25 stiger aktierne i Simcorp med 7,8 pct. til 539 kr. Aktien er i år steget mere end 40 pct. Og siden regnskabet for første kvartal for en uge siden er aktien steget knap 15 pct.

Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs hæver kursmålet for Simcorp-aktien til 600 kr. fra 475 kr. i kølvandet af sidste uges regnskab fra softwareselskabet. Kursmålet på 600 kr. er det højeste blandt de syv analytikere, der har oplyst deres kursmål til Bloomberg News.

DAB OP EFTER OPJUSTERING

DAB, der leverede regnskab i onsdag, opjusterer forventningerne markant fredag og stiger 7,5 pct. til 4,60 kr.

Det er udviklingen på nedskrivninger og afkast på værdipapirer, der har været bedre end ventet, og det fører til en opjustering af forventningerne. DAB venter nu et overskud før skat på 110-150 mio. kr., hvor der tidligere var spået et plus på 50-110 mio. kr. Banken venter fortsat en basisindtjening på 130-170 mio. kr.

Fredagens eneste danske regnskab i kalenderen kommer fra Brdr. A & O Johansen, der fremlagde tal for første kvartal.

Byggevaregrossisten havde fremgang på toplinjen i første kvartal, men stigende omkostninger gav dog tilbagegang længere nede i regnskabet. Selskabet har nu iværksat "handlinger til imødegåelse af øget omkostningsforbrug". Forventningerne blev fastholdt.

Aktien lukkede 9,8 pct. lavere i 310 kr.