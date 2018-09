Fredagens aktier: Danske Bank trækker overskrifter i ventet grønt marked

Danske Bank kan fredag komme under investorernes kritiske lup, efter at flere danske aviser endnu engang har banken og undersøgelsen af dens rolle i hvidvasksagen som forsidestof.

Børsen kan berette, at selskabet Deminor, der er ekspert i gruppesøgsmål, vil forsøge at samle opbakning blandt aktionærerne til en ny granskning af hvidvasksagen. I Jyllands-Posten Erhverv mener flere eksperter, at det eneste, der kan lukke munden på de mange kritikere, er en uvildig undersøgelse af hele sagen fra et revisionsselskab.

Derudover har Sydbank sænket sin anbefaling af banken til »hold« fra »køb«. Den interne undersøgelse, som banken fremlagde onsdag, har ikke skabt klarhed, mener analytiker Mikkel Emil Jensen. Han ser nu »en støre risiko« for, at selskabet får en bøde.

»Vi savner simpelthen en konklusion, der kan bringe os tættere på de økonomiske konsekvenser for banken i form af størrelsen af en eventuel bøde. Med lange undersøgelser i vente, kan der gå lang tid, før investorerne får en afklaring,« skriver han i en analyse.

Danske Bank lagde torsdag 4,7 pct. til aktiekursen og lukkede i 177 kr.

FLERE KURSMÅLSÆNDRINGER

Der blæser fredag positive vinde ind over det danske C25-indeks. I USA satte aktieindeksene S&P 500 og Dow Jones begge rekord torsdag, og fredag peger de amerikanske aktiefutures marginalt op med stigninger op til 0,2 pct. Nikkei-indekset i Japan lægger 1,2 pct. til.

Torsdag sluttede det danske eliteindeks 0,8 pct. højere i 1124,39.

Der kan komme fokus på Mærsk fredag. Britiske HSBC har ifølge Bloomberg News lagt 2000 kr. til kursmålet, så det nu lyder på 11.100 kr., mens anbefalingen hæves til "køb" fra "hold".

Der kommer ligeledes ratetal fra Shanghai Containerized Index, SCFI, der måler prisniveauet på containerfragt fra Shanghai til en stribe destinationer verden over. B-aktien i Mærsk faldt torsdag 0,3 pct. til 9266 kr., mens A-aktien lagde 0,1 pct. til og lukkede i 8700 kr.

Ørsted, der torsdag faldt med 0,8 pct. til 412 kr., kan ligeledes komme i investorernes søgelys fredag. Energiselskabet har fået lagt 15 kr. til kursmålet af den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs, så det nu lyder på 485 kr.

Anbefalingen er fortsat »køb«, viser data fra Bloomberg News.

Torsdag var Genmab en af de mest stigende aktier i C25-indeks med en stigning på 3,1 pct. til 1048,50 kr. Fredag er der positive forlydender fra amerikanske Jefferies, der har gennemført en rundspørge blandt amerikanske læger, som arbejder med knoglemarvskræft.

Ifølge finanshuset understreger undersøgelsen det positive syn på midlet Darzalex, der kaldes for en »game changer«.