Fredagens aktier: Danske Bank og Nordea i bund efter udbyttefragang

. Danske Bank og Nordea endte fredag i bunden af et negativt C25-indeks. Det var dog et teknisk fald, der skyldtes udbyttefragang i de to storbanker efter generalforsamlingerne torsdag. Renset for effekten af de to bankudbytter steg indekset faktisk.

C25-indekset justerer ikke for udbytte, og derfor er faldene i de to store bankers aktier den væsentligste grund, til at C25-indekset endte 0,4 pct. lavere i 1129,10 fredag. Dermed faldt indekset i ugens løb XXX pct. Fredagens fald var ude af trit med det øvrige Europa, hvor de tre store indeks - Dax, CAC 40 og FTSE 100 - ved dansk lukketid lå 0,4-0,6 pct. højere.

Generelt var fredagen nyhedsstille og kun enkelte selskabsmeddelelser og regnskaber fra fondsbørsens periferi satte lidt skub i markedet.

- Der er ikke mange, der skal have risiko på bøgerne op til begivenhederne i næste uge, vurderer afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen over for Ritzau Finans.

De begivenheder, han tænker på, er ikke mindst rentemeldinger fra den amerikanske centralbank og den britiske, og dertil kommer et EU-topmøde med brexit på dagsordenen.

Også en mulig handelskrig rumler fortsat i markederne. Temaet handelskrig fik en ny dimension i ugens løb med udnævnelsen af Larry Kudlow som afløser for Gary Cohn som økonomisk rådgiver for præsident Donald Trump.

- Kudlow er en interessant økonom med høj profil i medierne og lang erfaring. Han er vel at mærke kendt for at støtte frihandel og lave skatter og en stærk dollar-politik. Han matcher dermed ikke umiddelbart Trumps mere protektionistiske kurs, men han har udtalt sig kritisk i forhold til Kina, vurderer chefstrateg Jakob Vejlø i Bankinvest.

Han vurderer, det bliver særdeles spændende at følge de næste konkrete handelsmæssige tiltag fra Trump, Kudlow, Navarro og i øvrigt den bredere udenrigspolitiske kurs under indflydelse af den nye Trump-venlige udenrigsminister Mike Pompeo.

- Man kan godt forestille sig, at de kommende uger bliver ganske dramatiske, præget af konkrete tariffer på særligt kinesiske varer og en mulig amerikansk udtræden af atomaftalen med Iran, vurderer chefstrategen.

UDBYTTE SENDTE STORBANKER I BUND

Nordeas aktier faldt 7,1 pct. (5,02 kr.) til 65,86 kr. efter udlodningen af udbytte på 0,68 euro (5,07 kr.) per aktie. Dermed spejlede tilbagegnagen stort set udbyttet. Det var næsten også tilfældet for Danske Bank, der endte 4,0 pct. - 9,7 kr. - lavere i 234,50 kr. efter udbyttebetaling på 10 kr. per aktie.

C25's tredje bankaktie, Jyske Bank, sluttede ugen med et fald på 1,0 pct. i 381,50 kr., efter at Nykredit sænkede anbefalingen for aktien til "hold" fra "køb". Kursmålet blev desuden justeret lidt ned til 410 kr. fra 417 kr.

BAVARIAN FIK REGERINGSKONTRAKT

Bavarian Nordic vandt en kontrakt med det amerikanske forsvar, hvor selskabet skal udvikle en vaccine mod en sjælden virus. Aftalen har en værdi af op til 36 mio. dollar - 217 mio. kr. - over flere år, oplyser Bavarian Nordic i en meddelelse.

Bavarian-aktien steg 0,9 pct. til 211 kr.

LUNDBECK PÅ OPKØB

Lundbeck købte det hollandsk-schweiziske biotekselskab Prexton Therapeutics og tilføjer dermed lægemiddelkandidaten Foliglurax til sin pipeline. Midlet udvikles til behandling af patienter, der lider af Parkinsons sygdom. Aftalen indebærer en betaling på 100 mio. euro, eller 745 mio. kr. kontant. Dertil kommer udviklings-, godkendelses og salgsmilepæle relateret til Parkinsonskandidaten på yderligere op til 805 mio. euro, eller 6 mia. kr.

Lundbeck-aktien faldt 0,3 pct. til 341,60 kr.

TDC HOLDT GENERALFORSAMLING

TDC holdt fredag generalforsamling, hvor selskabet havde lagt op til ikke at ville diskutere det opkøbstilbud på 50,25 kr., som et konsortium af danske pensionskasser og den australske investeringsbank Macquarie er kommet med.

Der blev dog alligevel diskuteret og nævnt. Det var pres fra alle de store aktionærer, der i sidste ende fik TDC-bestyrelsen til at gå til forhandlingsbordet og anbefale et salg af teleselskabet. Det fortalte bestyrelsesformand Pierre Danon.

TDC-aktien lukkede uændret i 49,74 kr.

PANDORA FORTSAT I PLUS

Smykkekoncernen Pandora havde atter fredag en god dag. Det skyldes nok markedets tro på selskabet nye smykkekollektion samt mindsket short-interesse i selskabet.

Pandora steg 1,2 pct. til 613,20 kr.

HØREAPPARATER FIK BLANDET BEHANDLING FRA FRANKRIG

Fra analysefronten var der nyt fra finanshuset Kepler Cheuvreux, som løftede kursmålet for aktien i høreapparatkoncernen GN Group til 225 kr. fra 206 kr. Anbefalingen lyder fortsat på "hold", skriver Bloomberg News. GN-aktien endte 0,6 pct. lavere i 221,80 kr.

Franskmændene ser anderledes negativt på kollegaen WDH, der får sænket anbefalingen til "reducer" fra "hold" med et uændret kursmål på 207 kr. William Demant-aktien faldt 1,5 pct. til 231,60 kr.

Mærsk sejlede rundt tæt på toppen trods nye fald i de ugentlige ratetal på fragtruterne ud af Asien målt på det såkaldte Shanghai Containerized Freight index (SCFI).

Mærsk B endte dog uden selskabsspecifikke nyheder 2,0 pct. højere i 9630 kr.

MINDRE REGNSKABER

Bilforhandleren Andersen & Martini kom torsdag aften med regnskab for 2017, hvor selskabet solgte færre biler end året før, men på bundlinjen nød godt af et frasalg af selskabets ejendom i Lyngby.

Resultatet før skat viste 63 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. i 2016. Det var 2 mio. kr. under det laveste spænd i de forventninger, som selskabet meldte ud i det seneste regnskab. Andersen & Martini venter i 2018 et resultat før skat i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. Aktien steg 1,7 pct. til 61,50 kr.

Tivoli kom ud af regnskabsåret 2017 med en forøgelse af salget og bundlinjen, på trods af et år som bestyrelsesformanden, Jørgen Tandrup, kalder "et af de vådeste år i nyere tid".

Selskabet kunne i 2017 vise en omsætning på 947,4 mio. kr. mod 945,2 mio. kr. året før, samtidig med at resultatet af den primære drift (EBIT) voksede til 104,7 mio. kr. fra 100 mio. kr. i 2016.

Tivoli venter i 2018 et resultat før skat i niveauet 100-110 mio. kr. og en omsætning, der er højere end i 2017.

Tivoli endte 2,2 pct. højere i 642 kr.

/ritzau/FINANS