Fredagens aktier: Comeback til Ambu og positiv start for C25

Ambu A/S på Baltorpbakken 13, Ballerup.

Aktien i medicovirksomheden Ambu laver et comeback fra åbningen på det danske aktiemarked fredag, hvor den fra start har lagt sig i toppen af C25-indekset med en stigning på 6 pct. til 246 kr.

Dermed er der revanche for aktien, som torsdag ramte bunden af eliteindekset med et fald på 12 pct. efter selskabets regnskab for andet kvartal.

C25-indekset ligger efter 20 minutters handel 0,22 pct. højere i 1160,49.

Rockwool kom fredag morgen med regnskab for andet kvartal, hvor de nyligt opjusterede forventninger som ventet blev fastholdt.

CENTRALBANKMØDE I JACKSON HOLE

Dagens store fokuspunkt på finansmarkedet er centralbankmødet i amerikanske Jackson Hole, hvor den største opmærksomhed retter sig mode Fed-chef Jerome Powells tale kl. 16.

Hos Jyske Bank venter aktiestrateg Ib Fredslund Madsen ikke, at Powells tale vil lægge op til de store ændringer i forhold til meldingen i referatet fra det seneste Fed-møde, som kom i onsdags.

Her lagde komiteen op til en renteforhøjelse på mødet i september og yderligere, gradvise renteforhøjelser i de kommende kvartaler, hvis væksten fortsatte og inflationen holder sig omkring målsætningen.

- Der vil dog være interesse for, om Powell har ændret sit syn på konsekvenserne for Feds pengepolitik af den uro, der har været i Emerging Markets-universet.

- Han udtalte i maj, at EM-landene burde kunne håndtere Feds renteforhøjelser, men siden da er volatiliteten på EM-valutaerne steget kraftigt, og Tyrkiet er det seneste offer. Vi venter dog ikke, at Powell trækker i land, skriver Ib Fredslund Madsen i en kommentar.

ROCKWOOL LØFTER OVERSKUDDET

Ikke overraskende har Rockwool med fredagens regnskab for andet kvartal kunne fremvise vækst for både salget og indtjeningen.

I forbindelse med en opjustering mandag i sidste uge præsenterede isoleringsselskabet nemlig også foreløbige resultater for første halvår, og ud fra dem blev der for andet kvartal indikeret en omsætning på 667 mio. euro og et driftsoverskud (EBIT) på 91 mio. euro.

De tal er blevet bekræftet med fredagens endelige regnskab for perioden, og er stigninger sammenlignet med den omsætning og den driftsindtjening på henholdsvis 584 mio. euro og 64 mio. euro, der blev præsteret i andet kvartal sidste år.

På de nederste linjer, som selskabet ikke havde offentliggjort foreløbige tal for, har Rockwool løftet overskuddet til 86 mio. euro før skat og 69 mio. euro efter skat. Det skal sammenlignes med resultater på henholdsvis 63 mio. euro og 47 mio. euro i andet kvartal sidste år.

Rockwool-aktien stiger fra åbningen 0,5 pct. til 2682 kr.

HÆVET KURSMÅL TIL WILLIAM DEMANT

William Demant har fået løftet sit kursmål med en 20'er af det tyske finanshus Mainfirst, så kursmålet lyder på 250 kr. Finanshuset fastholder stadig sin anbefaling "hold". Høreapparatsproducenten har haft et foreløbigt stærkt 2018, hvor aktien har givet et afkast på 48,6 pct.

Aktien åbner med en beskeden stigning på 0,4 pct. og handles i 2548,80 kr.

I forhold til A.P. Møller-Mærsk er der kommet de ugentlige ratetal fra Shanghai Shipping Exchange, og de viser en stigning i rateindekset SCFI på 1,1 pct. i denne uge. Mærsk B stiger 0,6 pct. til 9164 kr.

Den danske softwareselskab Simcorp, som kom med regnskab torsdag, har fredag morgen fået løftet sit kursmål fra 360 kr. til 400 kr. af Nordea. Banken gentager samtidig sin negative anbefaling "sælg". Aktien åbner fredag 1,1 pct. til 566 kr. efter en stigning på regnskabsdagen torsdag på 3,2 pct.

Der er også analysenyt om Carlsberg, der har fået opjusteret kursmålet hos Kepler til 670 kr. fra 630 kr., og om Matas, som får sænket anbefalingen til sælg fra hold hos Nordea.

Carlsberg falder 0,2 pct. til 789,80 kr., mens Matas stiger 0,2 pct. og handles i 55,1 kr.

Der kommer senere fredag regnskab fra A&O. Aktien er endnu ikke handlet fredag.

/ritzau/FINANS