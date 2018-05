Fredagens aktier: Bavarian i top mens Pandora og Mærsk fik kursklø

Samlet set faldt eliteindekset, C25, på den danske fondsbørs med 0,3 pct. til indeks 1139,54 fredag.

Et kinesisk tilbud til amerikanerne natten til fredag ved forhandlingsbordet i Washington om at nedbringe det amerikanske handelsunderskud med 200 mia. dollar om året fik i første omgang aktiemarkederne i Asien og futures i USA til at stige.

Men de europæiske børser lå det meste af dagen med afdæmpede fald, og fredag eftermiddag benægtede det kinesiske udenrigsministerium også at være kommet med et tilbud til amerikanerne.

BAVARIAN I STORT KURSHOP

Aktien i Bavarian bragede frem med 7,6 pct. til 204 kr. fredag.

Nordea ændrede anbefalingen til "køb" fra "hold", mens kursmålet samtidig blev sat til 290 kr., fremgår det af en analyse fra storbanken, der kalder aktien undervurderet og et oplagt opkøbsmål.

Fredagens absolut største nettokøber af aktien var anonyme købere, der ofte dækker over udenlandske børshuse. De stod for over 70 pct. af nettokøbet af aktien, og lige efter fulgte Nordea.

»Vi kan se, at udlandet ligger og køber Bavarian, og den er meget "shortet," så det tyder på, at der bliver lukket "shorts" ned.«

»Samtidig har Nordea ændret anbefaling, og endelig er der ebola-udbruddet i DRCongo, så der er en del faktorer, der kan medvirke til, at aktien får et ekstra hug op i dag,« siger afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen til Ritzau Finans.

MÆRSK OG PANDORA I NEDTUR

Aktierne i A.P. Møller-Mærsk fortsatte nedturen efter torsdagens regnskab for første kvartal. Indtjeningen i perioden blev af koncernen selv betegnet som utilfredsstillende, og ledelsen har søsat en række kortsigtede initiativer for at genskabe lønsomheden.

Siden justerede flere finanshuse både anbefaling og kursmål for aktien. Jyske Bank ser mulighed for, at investorerne kan få sig nogle "billige" aktier og satte "købs"-skilt på aktien mod tidligere "sælg", mens kursmålet fortsat er på 11.000 kr.

Credit Suisse snittede kursmålet til 11.287 kr. fra 13.178 kr. for en B-aktie og fastholdt anbefalingen "outperform", mens ABG Sundal Collier sænkede anbefalingen til "hold" fra "køb" og nedjusterede kursmålet med 28 pct. til 10.400 kr.

»Hvor vi før så, at guidance var lidt konservativ, så synes vi efter resultatet i går, at det virker ambitiøst. Alting skal pege i Mærsks retning, for at de kan nå bunden af guidance range. Det er det, vi slår hårdt ned på,« siger Anne Sophie Riis, børsmægler i ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.

B-aktien faldt 2,3 pct. til 9038 kr.

I bunden af eliteindekset endte også Pandora, der har fået kraftige kurssmæk siden offentliggørelsen af regnskabet for første kvartal tirsdag.

»Pandora falder på tredjedagen, og det er tit der, man tænker, at aktien skal rebounde, når der har været et kraftigt salg, men udlandet ligger og sælger meget i dag. Så trods vi egentligt får meldinger om shortpositioner, der bliver reduceret, så får du ikke den store positive reaktion på aktien,« siger Anne Sophie Riis.

Nykredit meldte sig desuden i koret over finanshuse, der skærer en luns af kursmålet. Det lyder nu på 600 kr. mod 725 kr., mens anbefalingen "hold" gentages.

Aktien faldt 1,9 pct. til 501 kr.

JUSTERINGER FRA ANALYTIKERE.

Tryg steg 0,4 pct. til 144,10 kr., efter at tyske Berenberg har løftet anbefalingen og kursmålet for aktien. Anbefalingen lyder på "køb" mod tidligere "hold", mens kursmålet bliver hævet med 15 kr. til 165 kr., viser data fra Bloomberg News.

ISS steg 0,5 pct. til 214,50 kr., på trods af at servicekoncernen har fået sænket kursmålet af investeringsbanken Jefferies til 290 kr. fra 310 kr., mens købsanbefalingen fastholdes, viser data fra Bloomberg News.

REGNSKABSNYT BLANDT SIDEPAPIRERNE

Rockwool bekræftede fredag morgen i sit regnskab for første kvartal de foreløbige tal, som isoleringskoncernen kom med 30. april i forbindelse med en opjustering af indtjeningsforventningerne.

Resultaterne før og efter skat, som Rockwool ikke tidligere havde oplyst foreløbige tal for, viste henholdsvis 69 mio. euro og 54 mio. euro, hvilket var bedre end de plusser på 44 mio. euro og 32 mio. euro i samme periode året før.

Aktien steg 0,4 pct. til 2142 kr.

Både Simcorp og Møns Bank offentliggjorde også regnskaber fredag. Investorerne tog særligt godt imod Simcorps regnskab for første kvartal, der bød på en fordobling af overskuddet og en velspækket ordrebog - og det fik aktien til at stige 6,4 pct. til 491,60 kr.

/ritzau/FINANS