Fredagens aktier: Ambu og Mærsk lyste op

Et comeback til Ambu og fremgang til A.P. Møller-Mærsk medvirkede fredag til at sikre det danske aktiemarked en god afslutning på ugen. C25-indekset steg med 0,6 pct. til 1163,49 og bragte ugens samlede gevinst op på lige over 2 pct.

Ambu var igen i rampelyset efter en hektisk regnskabsdag torsdag, hvor aktien indledte med et fald på op mod 13 pct., inden den strøg i et plus på cirka halvanden pct. blot for at lukke hele 12 pct. lavere.

Fredag blev det så til en stigning på 9,5 pct. til 254 kr., men uenigheden om, hvilken vej aktien skal, var atter slående.

Nordea Markets gentog sin salgsanbefaling af Ambu, men skar sit kursmål med en femmer til 168 kr.

Danske Bank hævede sin anbefaling til "køb" fra "hold" med et uændret kursmål på 280 kr., mens Carnegie sænkede til "sælg" fra tidligere "hold" og trimmede kursmålet med en tyver til 200 kr.

Børsen skrev fredag, at analytikere er i tvivl om, hvorvidt Ambu kan holde planen for lanceringen af et nyt koloskop, der skal bruges til mave- og tarmundersøgelser. Ifølge Ambus topchef Lars Marcher har dette dog intet på sig.

GODT RATENYT TIL MÆRSK

For A.P. Møller-Mærsk var der godt nyt om raterne på den vigtige rute mellem Asien og Europa. Spotprisen er steget med 3,3 pct. til 959 dollar per tyvefodscontainer, og det er højeste niveau siden juli sidste år.

Selv kunne A.P. Møller-Mærsk fortælle, at Maersk Drilling, der står over for selvstændig børsnotering næste år, har fået Jesper Ridder Olsen som finansdirektør.

B-aktien i Mærsk steg 2,5 pct. til 9346 kr., og A-aktien lukkede 2,4 pct. højere i 8805 kr.

Fremgang var der også til Simcorp, der steg 2,8 pct. til 575,50 kr. Nordea skruede op for sit kursmål for Simcorp-aktien til 400 kr. fra tidligere 360 kr., men gentog anbefalingen "sælg".

William Demant var til eftersyn hos det tyske finanshus Mainfirst, der gentog anbefalingen "hold", men løftede kursmålet med en tyver til 250 kr. William Demant faldt 0,2 pct. til 257,40 kr.

Fra den hjemlige regnskabsscene var der fredag nyt fra byggevaregrossisten A&O Johansen, der øgede overskuddet før skat til 38,3 mio. kr. i andet kvartal fra 31,0 mio. kr. i samme periode sidste år. A&O, der fastholdt forventningerne om et overskud før skat på 145-155 mio. kr. i 2018, steg 7,2 pct. til 344 kr.

Internationalt var der fokus på eftermiddagens tale fra den amerikanske centralbankdirektør, Jerome Powell, der annoncerede gradvise renteforhøjelser og fastslog, at banken vil gøre, hvad end det kræver for at sikre, at inflationen ikke løber løbsk.

Dermed ser Powell ikke ud til at give efter for præsident Donald Trump, der tidligere på ugen kritiserede bankens renteforhøjelser og bad om hjælp til at booste økonomien yderligere.

/ritzau/FINANS