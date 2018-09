Fredagens aktier: Ambu og Bavarian sluttede ugen i bunden af rødt C25

Det var med til at trække ned i det samlede eliteindeks, der sluttede dagen med et fald på 0,5 pct.

I resten af Europa var stemningen derimod overordnet positiv, efter at USA's præsident, Donald Trump, satte gang i optimismen i forhold til at få løst handelsstriden med Kina.

Ambu fortsatte turen ned, efter at den japanske konkurrent Olympus i Børsen onsdag ytrede skepsis over for anvendelse af engangsprodukter inden for koloskopi - tarmundersøgelser - som Ambu planlægger at lancere inden årets udgang.

Samtidig har aktien haft det svært, siden Chr. Augustinus Fabrikker i sidste uge gennemførte et storsalg af Ambu-aktier med rabat.

- I Ambu er der stadig store bevægelser. Efter at den er galoperet op i mange måneder, har den haft nogle svære dage. Det er en meget højt værdisat aktie, og lige så snart der bliver skabt den mindste tvivl, påvirker det, siger Tue Østergaard, der er aktiechef hos ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.

Aktien faldt fredag 4 pct. til 182 kr.

Bavarian placerede sig fredag helt i bunden af C25 med et fald på 5,9 pct. til 174,50 kr., efter at finanshuset Kempen har sænket anbefalingen til "sælg" fra "neutral. Ifølge data fra Bloomberg News lyder det nye kursmål desuden på 130 kr. fra 190 kr.

DANSKE BANK IGEN I FOKUS

Der var igen også plads i rampelyset til Danske Bank-aktien, der har været under pres på grund af sagen om hvidvask for milliarder.

Ifølge Wall Street Journal skal amerikanske myndigheder angiveligt have indledt en undersøgelse af Danske Bank på baggrund af bankens sag omkring hvidvask i den estiske filial. Avisen har oplysningerne fra en anonym kilde og dokumenter, som den har fået indsigt i.

- Et af de elementer, aktiemarkedet er ekstremt opmærksom på, er, om de amerikanske myndigheder går ind i sagen. Der har jo været uddelt nogle rigtig store bøder historisk til andre selskaber. Der er i nogen grad noget inddiskonteret i aktien, i forhold til hvad der kan ske. Det her bliver set som en bekræftelse af, at der er noget om snakken, siger Tue Østergaard.

Både Mikkel Emil Jensen, der er aktieanalytiker i Sydbank, og Simon Hagbart Madsen, der er aktieanalytiker hos Jyske Bank, vurderer også, at den amerikanske undersøgelse øger risikoen for, at Danske Bank får tildelt en bøde i sagen.

Fredag faldt aktien 1,1 pct. til 169,95 kr.

Også A.P. Møller-Mærsk-aktierne faldt fredag, efter at containerraterne fra Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der måler prisniveauet på containerfragt fra Shanghai til en stribe destinationer verden over, viste et fald på 1,3 pct. i denne uge.

Mærsks B-aktie dykkede 1,5 pct. til 8888 kr.

Bryggerikoncernen Royal Unibrew indtog omvendt topplaceringen i eliteindekset med en stigning på 1,6 pct. til 564,50 kr.

Svenske SEB skruede op for sit kursmål for aktien i bryggeriet til 620 kr. fra 590 kr. Samtidig gentog banken den positive anbefaling "køb", fremgår af data fra Bloomberg News.

HANDELSBANKEN SER STORT NOVO-POTENTIALE

Medicinalselskabet Novo Nordisk var også i søgelyset hos Handelsbanken, der vurderer, at Novo sidder på et enormt fremtidigt potentiale inden for behandling af fedme. Novo er i færd med at lave studier med sin GLP-1-analog Semaglutid.

- Mens sammenligningen mellem fedmemarkedet i dag og diabetesmarkedet for 20-30 år siden synes indlysende, ligger den kommercielle mulighed for Novo stadig mindst fire år ude i fremtiden (Semaglutid 2,4 mg), skriver Handelsbanken i en kommentar.

Derfor mener Handelsbanken også, at Novo Nordisk-aktien bør have en højere relativ værdisætning end konkurrenternes aktier.

Fredag faldt Novo-aktien alligevel 1,3 pct. til 308 kr.