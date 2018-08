Fredagens aktier: Ambu fortsætter sine hæsblæsende udsving

Fremgangen kommer i et marked præget af behersket fremgang. Blandt andet stiger A.P. Møller-Mærsk efter positivt ratenyt.

Det er dog atter Ambu, der skiller sig helt ud fra flokken af C25-selskaber.

Medicoaktien gør comeback og stiger 5,7 pct. til 245,20 kr. efter en dramatisk torsdag, hvor Ambu indledte med et fald på op mod 13 pct., inden aktien strøg i et plus på op mod 1,6 pct. blot for at lukke hele 12 pct. lavere.

Facit siden regnskabet er dermed et samlet fald i Ambu på næsten 7 pct. Det værdisætter selskabet til næsten 62 mia. kr. og betyder, at investorerne ifølge Bloomberg News' beregninger betaler 171 kr. for 1 krones overskud i indeværende regnskabsår.

Fra analysehusene er der fredag kommet skeptiske analyser fra Nordea Markets og Carnegie. Nordea har reduceret sit kursmål for Ambu med en femmer til 168 kr. og gentaget anbefalingen "sælg".

Carnegie har sænket til "sælg" fra tidligere "hold" og trimmet kursmålet med 20 kr. til 200 kr.

HÆVET KURSMÅL TIL WILLIAM DEMANT

William Demant Holding har været til eftersyn hos det tyske finanshus Mainfirst, der gentager anbefalingen "hold", men løfter kursmålet med en tyver til 250 kr. William Demant falder med 1,3 pct. til 254,40 kr.

Imens kan A.P. Møller-Mærsk glæde sig over de ugentlige ratetal fra Shanghai Shipping Exchange. De viser en stigning i rateindekset SCFI på 1,1 pct. i denne uge. Mærsk B stiger 0,6 pct. til 9164 kr.

Den danske softwareselskab Simcorp, som kom med regnskab torsdag, har fredag morgen fået løftet sit kursmål fra 360 kr. til 400 kr. af Nordea. Banken gentager samtidig sin negative anbefaling "sælg".

Aktien stiger ikke desto mindre med 0,5 pct. til 563 kr. efter en stigning på regnskabsdagen på 3,2 pct.

SMÅ UDSVING OP TIL POWELLS TALE

Helt generelt er aktiemarkederne i både Danmark og Europa præget af små og overvejende positive udsving. C25-indekset stiger 0,4 pct. til 1161,40.

»Går vi op i helikopteren, så taler USA's centralbankchef, Jerome Powell, klokken 16 dansk tid på konferencen i Jackson Hole.«

Desuden kan nyt fra samtalerne mellem Kina og USA om den verserende handelstvist muligvis påvirke markedet, siger senioraktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk til Ritzau Finans.

Fra regnskabsscenen er der fredag ikke større overraskelser.

Rockwool stiger 0,3 pct. til 2682 kr. efter sit kvartalsregnskab, der var ganske uspændende, da isoleringsproducenten i sidste uge opjusterede forventningerne og kom med foreløbige tal for første halvår.

På de nederste linjer, som selskabet ikke havde offentliggjort foreløbige tal for, har Rockwool løftet overskuddet til 86 mio. euro før skat og 69 mio. euro efter skat.

Det skal sammenlignes med resultater på henholdsvis 63 mio. euro og 47 mio. euro i andet kvartal sidste år.

Byggevaregrossisten A&O Johansen fastholder i sit regnskab forventningerne om et overskud før skat på 145-155 mio. kr. i 2018.

I andet kvartal blev det til et overskud på 38,3 mio. kr. mod 31,0 mio. kr. i samme periode sidste år. A&O stiger 1,9 pct. til 327 kr.