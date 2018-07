Frasalg af store teknologiselskaber genoptaget på Wall Street

Indekset for de store teknologiselskaber, herunder Facebook og Alphabet, var udsat for en korrektion mandag, da investorerne var nervøse over for teknologi-aktierne forud for Apples regnskab senere denne uge.

Det skriver Financial Times.

Aktierne fra store teknologiselskaber, herunder gruppen kendt som Faangs (Facebook, Amazon, Apple,Netflix, Google), har styret markedet de seneste år. En advarsel fra Facebook i sidste uge om at selskabet vil skrue ned for væksten for bruger- og reklamesalgene medførte et brutalt salg af aktier for de sociale netværk.

Inden mandag i New York, havde salgene allerede spredt sig gennem teknologisektoren og påvirkede kraftigt nogle af benchmark indeksene.

»Disse virksomheder har trodset tyngdekraften i mange år, og de begynder at komme tilbage til jorden nu,« siger Michael Underhill, der er investeringschef for Capital Innovations, til Financial Times.

Teknologisektoren i S&P 500 har tabt mere end 5 pct. siden Facebook indberettede sin indtjening den 25. juli. Facebook udgjorde omkring 125 mia. dollars ud af de 280 mia. dollars som markedsværdien faldt.

NYSE Fang+ indekset, som er en udvidet gruppe fra de originale Fang-aktier, faldt med 3,7 pct. på Wall Street. Det teknologitunge Nasdaq-indeks faldt med 1,4 pct.

Indtjeningen for Apple og Tesla i denne uge vil være afgørende for, om salgene fortsætter, eller om nedgangen begynder at tiltrække købere.

Steven DeSanctis, der er analytiker i Jefferies, tror, at hvis to ud af fem Faang-aktier meddeler skuffende resultater samtidig med andre vækstaktier, vil fokus skifte fra vækst til værdi.