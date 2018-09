Fransk ISS-konkurrent straffes for svage vækstmål

Det fortæller selskabet på en kapitalmarkedsdag i Paris torsdag. Vækstmålet er bare slet ikke nok til at tilfredsstille investorerne, der sender aktien ned.

Det hører dog også med til historien, at Sodexo tidligere har luftet langsigtede forventninger om en årlig vækst på 4-7 pct.

Og derfor virker et mål om en organisk vækst på "over" 3 pct. stadig i den lave ende, hvilket udløser et fald til aktien på 4,4 pct. til 85,68 euro torsdag over middag.

Dermed er Sodexos løfter om at arbejde hårdere på omkostningsbesparelser i de kommende år ikke nok til at tilfredsstille markedet, der har kunnet se aktien falde tungt gennem 2018.

- Mange af Sodexos problemer er dybtgående og reflekterer historiske underinvesteringer og mangel på fokus, skriver Andrew Brooke, der er analytiker hos RBC, ifølge Bloomberg News i en kommentar.

Sodexo sænkede i marts sine forventninger til hele 2017/18 efter en svag eksekvering i kontrakter med universiteter og aktører i sundhedssektoren i USA, mens der også havde været et fald i antallet af nye kontrakter.

Dengang blev forventningerne til 2017/18 sænket til en organisk vækst på 1,0-1,5 pct. samt en driftsmargin på 5,7 pct. fra et tidligere mål om en organisk vækst på 2-4 pct. samt en driftsmargin på 6,5 pct.

Det er ifølge Morgan Stanley femte regnskabsår i træk, at Sodexo leverer under forventningerne.

Nedjusteringen i slutningen af marts gav også genlyd i den øvrige servicesektor, hvor flere andre aktier tog et dyk oven på meldingerne. Blandt andet blev ISS sendt ned som følge af Sodexos meldinger.

Hårdest er det dog gået ud over Sodexo selv, der med torsdagens fald nu er bakket med samlet 23,5 pct.

Torsdag er ISS-aktien umiddelbart ikke påvirket af meldingerne fra Sodexo. Det danske selskab falder marginalt - med 0,1 pct. til 216,80 kr.

Årsregnskabet for 2017/18 offentliggøres den 8. november.

/ritzau/FINANS