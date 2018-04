Formuepleje: Stærk amerikansk regnskabssæson i vente

. Fredag starter den amerikanske regnskabssæson for alvor med regnskaber fra den finansielle treenighed, JPMorgan, Wells Fargo og Citigroup, og efter alt at dømme bliver regnskaberne endnu en gang stærke.

Det vurderer aktiechef og partner i Formuepleje Otto Friedrichsen.

Han ser, at der også denne gang især vil være de cykliske sektorer som energi, it og industri, der kommer til at trække udviklingen.

Aktiechefen peger på, at både skattereformen og den lave dollar vil have en positiv effekt på et af denne regnskabssæsons vigtigste temaer - indtjeningen og indtjeningsvæksten - og give medvind til især amerikanske eksportører.

AKTIER ER DYRE, MEN IKKE FOR DYRE

- Jeg bliver ofte spurgt, om aktier er blevet for dyre, men selv om prisen i øjeblikket er høj, er der endnu ingen tegn på, at værdiansættelsen er irrationel. Så længe der er en positiv udvikling i indtjeningen og ikke mindst indtjeningsvæksten, kan yderligere aktiekursstigninger retfærdiggøres, vurderer Otto Friedrichsen.

Han vurderer, at udviklingen i indtjeningen ventes at være positiv for alle sektorer - "endda i overraskende grad."

Faktisk er forventningerne til selskabernes indtjening ifølge ham så høj, at analytikere har måttet hæve indtjeningsforventningerne fra 12 til 18 pct. for hele 2018.

Man skal dog være lidt varsom.

- Selv om væksten er positiv, bør man dog som investor holde øje med eventuelle ændringer i efterspørgslen, rentestigninger og inflationsforventninger og ud fra det vurdere, hvilken effekt det vil have på selskabernes indtjening, som i det nuværende konjunkturstadie er altafgørende for genereringen af aktieafkast, vurderer aktiechefen.

Selv om der generelt ikke er tegn på, at aktierne i USA er prissat irrationelt højt, så kan der være lommer, hvor man skal passe på.

PAS PÅ FANG-AKTIER

Konkret mener Otto Friedrichsen, at man skal passe på blandt andre FANG-aktierne, der tæller Facebook, Amazon, Netflix og Google.

- For eksempel er prisen for en krones indtjening (P/E) i Amazon på hele 308 - et niveau, der i øjeblikket er svært at retfærdiggøre, mener han.

En anden ting, man skal være opmærksom på, er, at investorernes alternativ til aktieinvesteringer gennem en årrække har været ikke-eksisterende.

- Sådan er det stadig, men med tiden vil inflationen stige, og det samme vil renterne. Det vil få obligationer til at falde og dermed gøre det muligt at generere afkast på andre aktivklasser end aktier, påpeger Otto Friedrichsen.

/ritzau/FINANS