Formuepleje: 2018 starter positivt - men Fed kan spænde ben

Flere ting - heriblandt den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, pengepolitik - kan nemlig spænde ben for de gode afkast, som der er potentiale for at hente, vurderer aktiestrateg Otto Friedrichsen fra Formuepleje.

Blandt andet rentestigningerne fra Federal Reserve kan forårsage afkastmodvind.

»Kommer inflationen hurtigere, end markedet forventer, tvinger det Federal Reserve til at hæve renten hurtigere end forventet, og modvinden fra de stigende renter kan få negative konsekvenser for investorernes aktieafkast,« skriver aktiestrategen i en kommentar.

Implementeringen af den nyligt vedtagne skattereform kan ligeledes komme til at påvirke investeringslysten, væksten og flere andre forhold, som på sigt kan få betydning for den amerikanske pengepolitik - herunder hvor meget og hvor hurtigt Federal Reserve vil hæve renten.

»Givet markedets nuværende renteforventninger til 2018 vil det over tid kunne skabe modvind i forhold til investorernes aktieafkast,« vurderer Otto Friedrichsen.

Derudover peger aktiestrategen på, at aktieafkastet afhænger af, i hvor stort omfang selskaberne formår at skabe indtjening.

Hvor indtjeningen har været drevet af reducerede omkostninger og effektiviseringer, siden centralbankerne søsatte deres obligationsopkøbsprogrammer, drives det nu af en omsætningsvækst.

Samtidig er prisfastsættelsen af aktier steget til rekordhøjder i 2017. Det er dog ikke i sig selv ensbetydende med en ny nedtur.

»De høje priser betyder dog, at man som investor ikke længere har beskyttelsen i en attraktiv værdiansættelse, og hvis investorerne pludselig ser et alternativ til aktier, kan det også få konsekvenser for aktieafkastet,« peger aktiestrategen på.