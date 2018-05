Første kvindelige chef i 226 år på New York Stock Exchange

Det bliver næsten på årsdagen for NYSE's start, at den nye chef overtager topposten. Børsen åbnede første gang 17. maj 1792.REUTERS/Brendan McDermid

Det skriver flere medier.

Det er Stacey Cunningham, der kommer til at tage over efter Thomas Farley.

Og stedet er ikke helt nyt for Stacey Cunningham, da hun tilbage i 1994 fik et sommerjob der.

»Jeg har elsket stedet fra starten. Og nu er jeg spændt på, hvordan det bliver at lede selskabet,« siger hun til Wall Street Journal

Udnævnelsen betyder, at der nu sidder to kvinder i toppen af to store kendte børser i New York - Adena Friedman har været chef for Nasdaq siden januar 2017.

Stacey Cunningham var efter sit sommerjob i Bank of America og rykkede til New York Stock Exchange i 2005. Og i 2015 blev hun finanschef på NYSE.

Målt i markedsværdi er børsen i New York verdens største. Sidste år var værdien af selskaber noteret på NYSE ifølge E24.no samlet på 21.300 mia. dollar.

