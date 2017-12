Finanstilsynet: Danmark kan lære af børskulturen i Sverige

Det skriver Dagbladet Børsen.

Henrik Ramlau-Hansen siger til avisen, at det er relevant at se på, om der er indgangsbarrierer, eller om der er andet, der afskrækker virksomheder for at gennemføre børsnoteringer eller udstede virksomhedsobligationer i Danmark.

Derudover mener han, at tilsynet skal vurdere, om det kan gøres nemmere og billigere for virksomheder at rejse kapital.

- Kan Finanstilsynet facilitere standarder for prospekter for at gøre dem kortere end normalt, eller kan vi facilitere standardisering i dokumentationen ved direkte lån? Endeligt kan et emne til diskussion være, hvad Finanstilsynet kan gøre for bedre at kommunikere om regler og lovgivning for at gøre flere virksomheder tryggere i at gå ind på de regulerede markeder. Vi vil gerne hjælpe, siger Henrik Ramlau-Hansen til Børsen.

Ifølge Nikolaj Kosakewitsch, der er administrerende direktør for Nasdaq i København, er Danmark ikke helt fortabt.

Han mener, at København er det bedste marked, når det kommer til at rejse kapital, hvilket kan ses i forbindelse med de sidste fem års seks store aktieudstedelser eller nye børsintroduktioner - heriblandt Dong Energy og Nets.

Nikolaj Kosakewitsch mener, at både Nasdaq og det danske skolesystem kan hjælpe med at forbedre investeringskulturen - for eksempel ved at undervise i vigtigheden i innovation og i at rejse kapital til innovative selskaber og iværksættere.