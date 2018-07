Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 31

Mandag 30. juli

Bryggerigiganten Heineken, der er blandt Carlsbergs største konkurrenter, aflægger halvårsregnskab. Heineken havde i første kvartal en organisk salgsvækst på 4,3 pct. Det var både Afrika, Asien, Nord- og Sydamerika samt Mellemøsten, der var medvirkende til den positive vækst, mens volumen i Europa som det eneste kontinent var faldende. Periodens resultat efter skat faldt med 33 mio. euro til 260 mio. euro sammenlignet med samme periode i 2016.

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Konjunkturbarometer for erhvervene, juli 2018«. Industriens sammensatte konjunkturindikator faldt en smule fra fire i maj til to i juni, hvilket skyldtes fald i produktionsforventningerne. Serviceerhvervenes konjunkturindikator var uændret på ni i juni.

Tirsdag 31. juli

Den franske konkurrent til Novo Nordisk, Sanofi, præsenterer halvårsregnskab. I første kvartal faldt salget med 8,7 pct. til 7.898 mio. euro. Driftsresultatet blev 1.201 mio. euro svarende til en overskudsgrad på 15 pct., og periodens resultat efter skat faldt med 4.685 mio. euro til 1.045 mio. euro.

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Registreret ledighed, juni 2018«. Fra april til maj faldt bruttoledigheden med 900 fuldtidspersoner fra 110.200 til 109.300 svarende til en uændret ledighedsprocent på fire pct. af arbejdsstyrken. Hermed lå bruttoledigheden for maj på det laveste niveau siden februar 2009.

Onsdag 1. august

Den danske transport- og logistikkoncern DSV præsenterer halvårsregnskab. I første kvartal steg omsætningen med 0,9 pct. til 18.380 mio. kr. Driftsresultatet (EBIT) steg med 2,4 pct. til 1.156 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 6,3 pct. og periodens resultat med 14,9 pct. til 769 mio. kr. For det fulde regnskabsår ventes et driftsresultat på 5,1-5,4 mia. kr.

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Ejendomssalg, maj 2018«. Fra marts til april steg priserne på enfamiliehuse med 1,4 pct., mens prisstigningen for ejerlejligheder var mere moderat med 0,2 pct. Sammenligner man den seneste tremånedersperiode, februar-april, med perioden før, november-januar, steg priserne på enfamiliehuse med 3,7 pct. og 2,9 pct. for ejerlejligheder.

Torsdag 2. august

Israelske Teva, der har danske Kåre Schultz i spidsen, kommer med halvårsregnskab. I første kvartal faldt omsætningen med 10,4 pct. til 5.065 mio. dollar. Driftsresultatet blev 1.525 mio. dollar svarende til en overskudsgrad på 30,1 pct., og periodens resultat steg med 77 pct. til 1.134 mio. dollar. For det fulde regnskabsår ventes en omsætning i niveauet 18,5-19,0 mia. dollar.

Greentech Energy Systems aflægger halvårsregnskab for 2018. Virksomheden havde i det fulde regnskabsår 2017 en omsætning på 56,4 mio. euro. Dette var en vækst på 21 pct. i forhold til 2016. Årets resultat blev stort set fordoblet sammenlignet med 6,6 mio. euro i 2016, og resultatet blev derfor 13,2 mio. euro i 2017. For det fulde regnskabsår 2018 ventes en omsætning på 48-51 mio. euro.

Boligsiden.dk offentliggør tal over udbuddet på boligmarkedet. På trods af at der i maj blev solgt rekordmange huse, forblev udbuddet stabilt i juni. Årsagen var, at der hen over maj og juni blev sat mange nye huse til salg. Helt præcist 18,5 procent flere end i samme periode sidste år.

Fredag 3. august

BankNordik offentliggør halvårsregnskab. I de første tre måneder af 2018 havde banken nettorenteindtægter for 94,3 mio. kr. mod 98,0 mio. kr. i samme periode året før. Periodens resultat blev 118,5 mio. kr. For det fulde regnskabsår venter ledelsen et nettoresultat i niveauet 165-215 mio. kr.

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Byggevirksomheden, 2. kvt. 2018«. Det samlede påbegyndte etageareal steg med syv pct. fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018. Stigningen i det samlede etageareal skyldtes primært store stigninger i påbegyndelsen af visse erhvervsbygninger og øvrige bygninger. Det samlede antal påbegyndte boliger faldt med seks pct. i samme periode.

Det amerikanske kongetal, tallet for jobskabelse, bliver offentliggjort. Tallet giver en indikation på økonomiens udvikling i USA. Ved den seneste offentliggørelse af tallet steg arbejdsløsheden til fire pct. mod 3,9 pct. måneden før.