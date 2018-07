Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 29

Mandag 16. juli

Streamingtjenesten Netflix kommer med regnskab for 2. kvartal 2018. Ved 1. kvartal af 2018 havde virksomheden en omsætning på 3.701 mio. dollar mod 2.637 mio. dollar samme periode sidste år. Driftsresultatet blev 447 mio. dollar mod 257 mio. dollar. Dette medvirkede til en overskudsgrad på 12 pct. Periodens resultat efter skat steg med 63 pct. til 290 mio. dollar. Netflix har ifølge egne opgivelser 125 mio. medlemskaber fordelt over 190 lande.

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Producent- og importprisindeks for varer, juni 2018«. Siden maj 2017 steg det samlede producentprisindeks for varer med 3,9 pct., viste rapporten for maj 2018. Dette var 1,1 procentpoint højere end forrige måneds årlige stigning i producentprisindekset på 2,8 pct. Stigningen skyldtes bl.a. stigende producentpriser i industri på 1,7 pct., samt stigende producentpriser i råstofindvinding på 21,2 pct.

Tirsdag 17. juli

Small Cap Danmark aflægger regnskab for 2. kvartal 2018. I 1. kvartal havde selskabet et investeringsresultat på 51.000 kr. mod 4,3 mio. kr. samme periode sidste år. Periodens resultat endte på -0,8 mio. kr. mod 8,4 mio. kr. i samme periode 2017. Forventningerne til aktiemarkederne i 2018 er, på trods af en meget volatil start på 2018, at det fortsat synes fornuftigt med en betydelig eksponering i aktier.

Onsdag 18. juli

Danske Bank præsenterer regnskab for 2. kvartal 2018. I 1. kvartal realiserede banken nettorenteindtægter for 5.946 mio. kr. mod 5.866 mio. kr. samme periode sidste år. De totale indtægter beløb sig til 11.452 mio. kr. Resultat efter skat faldt med 12 pct. til 4.873 mio. kr. Dette medvirkede til en forrentning af egenkapitalen på 12,6 pct. Det totale udlån udgjorde desuden 1.737 mia. kr. i slutningen af 1. kvartal 2018 mod 1.706 mia. kr. i slutningen af 1. kvartal 2017. For det fulde regnskabsår forventer ledelsen et resultat på 18 - 20 mia. kr.

TDC kommer også med regnskab for 2. kvartal. I 1. kvartal havde selskabet en omsætning på 5.096 mio. kr., hvilket var et fald på 2,7 pct. i forhold til 1. kvartal året før. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) blev 2.076 mio. kr. mod 2.133 mio. kr. samme periode sidste år. Den organiske vækst i driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) var 1,1 pct., og EBITDA-marginen endte således på 40,7 pct. Periodens resultat steg med 4,6 pct. til 792 mio. kr. For det fulde regnskabsår forventes en organisk vækst i driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) på mere end nul pct.

Postnord aflægger desuden også regnskab for 2. kvartal af 2018. I de tre første måneder af 2018 havde virksomheden en omsætning på 9.102 mio. svenske kroner mod 9.328 mio. svenske kroner samme periode sidste år. Driftsresultatet (EBIT) blev -74 mio. svenske kroner mod 94 mio. svenske kroner, og periodens resultat blev -167 mio. svenske kroner mod 16 mio. svenske kroner 1. kvartal 2017.

Torsdag 19. juli

Nordea Bank offentliggør regnskab for 2. kvartal 2018. I de tre første måneder af 2018 beløb netto renteindtægterne sig til 1.053 mio. euro mod 1.109 mio. euro samme periode sidste år. De totale driftsindtægter blev 2.315 mio. euro, hvilket var en vækst på 4 pct. Resultat efter skat steg med 30 pct. til 820 mio. euro, hvilket medvirkede til en forrentning af egenkapitalen på 10 pct.

Fredag 20. juli

Topdanmark præsenterer regnskab for 2. kvartal 2018. De totale præmieindtægter beløb sig til 4.682 mio. kr. i 1. kvartal 2018 mod 4.267 mio. kr. samme periode 2017. Resultat af livsforsikring blev 44 mio. kr. resultat af skadeforsikring blev 291 mio. kr. Resultat efter skat blev 267 mio. kr. mod 415 mio. kr. samme periode 2017. For det fulde regnskabsår 2018 forventes et resultat efter skat i niveauet 1.050 – 1.150 mio. kr.

Boligsiden.dk offentliggør oversigten over handelsaktiviteten i juni. Oversigten viser antallet af handlede villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse, samt udviklingen i antallet af handler i forhold til for en måned og et år siden. Der blev solgt 4.712 villaer og rækkehuse i Danmark i maj. Det var det højeste antal salg i en enkel måned i hele årtiet. Der blev lukket 4.712 hushandler, hvilket var 700 flere end i april. Der blev desuden solgt 1.635 ejerlejligheder i Danmark, hvoraf 639 blev solgt i København. Til sammenligning blev der her solgt 778 i maj 2017.