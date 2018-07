Efter Danske Banks regnskab for andet kvartal, der blev offentliggjort onsdag morgen, har flere finanshuse sænket deres kursmål for den danske bankaktie.

Det sker som følge af et generelt skuffende regnskab målt på eksempelvis top- og bundlinjen, ligesom det spiller ind, at Danske Bank nu regner med at lande i den lave ende af spændet på 18 til 20 mia. kr., som forventningsintervallet for nettoresultatet til 2018 lyder på.