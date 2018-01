Facebooks nedtur fortsætter: Først ramte skandalerne - nu falder brugerne fra

Godmorgen

Velkommen til endnu en råkold januar morgen. Vi vil her på redaktionen gøre, hvor yderste for at du har gode erhvervshistorier at lune dig på hele dagen.

Vi begynder med at kigge på verdens største sociale netværk, der har udfordringer med væksten og taber terræn i forhold til klodens andre store onlinegiganter.

1

Facebook-stifter Mark Zuckerberg benyttede tilsyneladende juledagene og årsskiftet til selvransagelse og leverede et offentligt nytårsforsæt om at få ryddet op på Facebook.

Kritikken af det sociale netværk som et sted, hvor al form for misinformation kritikløst har fået lov at brede sig, var blevet for meget. Nu skulle der ske noget lød det på årets første dag fra Mark Zuckerberg. Der er da også god grund til at få skruet på knapperne for Zuckerberg og Co. For væksten i Facebook er stoppet.

For anden måned i træk, bliver Facebook ganske enkelt brugt mindre af dets brugere. Det skriver Business Insider på baggrund af tal fra analysefirmaet Nielsen. Der er tale om et fald på henholdsvis 0,1 pct. og 0,9 pct., hvilket naturligvis ikke lyder af meget. Men det skal ses i lyset af, at der stadig kommer flere brugere til Facebook. Det antal er steget med 7 pct. Alligevel benyttes det sociale netværk mindre. Vi er ganske enkelt mindre på Facebook end tidligere. Til sammenligning er brugen af Google og Youtube steget med henholdsvis 50 pct. og 30 pct i år.

»Der er i verden en følelse af angst og splittelse, og Facebook har meget arbejde at gøre – uanset om det er at beskytte vores fællesskab mod misbrug og had, forsvare det mod indblanding fra nationalstater eller sikre, at tid brugt på Facebook er kvalitetstid,« skrev Zuckerberg i sit nytårsforsæt. Arbejdet kan begynde.

2

Medlemslandene må ryste op med flere penge til EU-samarbejdet, når Storbritannien siger farvel. Det er budskabet fra EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mandag på en konference i Bruxelles om EU's næste langtidsbudget.

»Ingen vil betale mere. Og ingen vil miste noget,« siger Juncker.

Men det er svært at få til at gå op, når en nettobidragyder forlader samarbejdet, mener han. Storbritannien efterlader et hul i EU-budgettets indtægter på 12-13 milliarder euro om året. Det svarer til mellem 90 og 97,5 milliarder kroner.

3

Hellerup Finans, der mest er kendt som ejer af Superliga-klubben Lyngby, lukker. Alle medarbejderne er opsagt, og selskabet skal nu likvideres.

Den præcise betydning for Lyngby Boldklub er endnu ukendt, men Hellerup Finans’ hovedperson, Torben Jensen, har allerede et nyt selskab klar.

For en del år siden skulle finanskoncernen børsnoteres. Det lykkedes aldrig, og nu er Torben Jensen altså i gang med at lukke selskabet, men har allerede arvtageren klar.

Et selskab med navnet ACV Nordic ApS, som ifølge Torben Jensen er et »corporat­e finance-selskab med speciale i rådgivning om kapitalrejsning og salg af virksomheder«. Læs meget mere her.

4

Verdens største messe for forbrugerelektronik, Consumer Electronics Show (CES), holdes 9.-12. januar i spillebyen Las Vegas i ørkenstaten Nevada i det sydvestlige hjørne af USA. Det er årets største arrangement i Las Vegas, og det er 51. gang, at messen afholdes. Berlingske er til stede.

Du kan blandt andet læse om, at LG er klar med verdens første fladskærm, som kan rulles sammen, når man slukker. Du kan også læse om en lille robot, der stjal rampelyset, da den nægtede at lege med midt i en stor præsentation.

Fra morgenstunden får vi handelstal fra Tyskland, som vil indikere, hvorvidt de tyske og europæiske selskaber lider under styrkelsen af euroen, eller om den solide globale aktivitet er den dominerende faktor. Det sender et signal for, hvad vi kan forvente af den europæiske regnskabssæson, der er lige om hjørnet.

Over frokost kommer der tal for optimismen blandt de mindre amerikanske selskaber (NFIB), som ventes at falde en smule tilbage fra sidste måneds rekordtal. Men siden sidste måneds tal er skattereformen i USA lidt overraskende vedtaget og derfor kan NFIB i denne måned – ligesom vi så det med ISM i sidste uge - nok komme ud stærkere end indikeret, og derfor virke som løfteraket for amerikanske aktier. Det vil specielt gavne de indenlandsk fokuserede selskaber, såsom de mindre noterede aktier i Russell 2000 indekset.

Endeligt får vi i eftermiddag udtalelser fra Minneapolis Feds formand, Neel Kashkari, der normalt betragtes som en af de lempeligste medlemmer af den amerikanske centralbank. Hvis ikke han fastholder sin mere lempelige tone end Feds generelle linje vil det løfte renterne til gavn for bl.a. amerikanske finansaktier inden de første store finansregnskaber senere på ugen, herunder J.P. Morgan Chase på fredag.

kl 8.00: Tyskland: Industriproduktion

kl 8.00: Tyskland: Handelstal

kl 8.00: Danmark: Betalingsbalance

kl 8.00: Danmark: Handelsbalance

kl 11.00: Eurozonen: Arbejdsløshed

De asiatiske aktiemarkeder ligger med generelle plusser tirsdag morgen, hvor de japanske investorer er tilbage efter årsskiftet og adskillige lokale helligdage, der har holdt investorerne på lang nytårsferie.

Nikkei 225 +0,5

Topix +0,4

Hongkongs Hang Seng +0,4

China Shanghai Composite -0,1

China CSI 300 +0,3

Taiwan Taiex 0,0

Sydkoreas Kospi -0,1

Indiens BSE Sensex +0,2

Singapores STI +0,4

Sydney ASX 200 +0,1

Indeksværdi kl. 6.15.