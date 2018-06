Europæiske bilaktier får kurstæsk efter Daimlers nedjustering

De europæiske bilproducenter falder over en bred kam torsdag efter nedjusteringen fra den tyske bilgigant Daimler sent onsdag aften.

Primært som følge af handelskonflikten mellem USA og Kina venter Daimler, der blandt andet ejer Mercedes-Benz, nu en driftsindtjening, målt på EBIT, der vil blive »en smule« lavere end sidste år. Tidligere spåede selskabet at resultatet ville blive »en smule« højere.

MERCEDES HAR KINA SOM STØRSTE MARKED

»Den afgørende faktor er, at der hos Mercedes-Benz Cars må forventes færre solgte SUV'er og højere end ventede omkostninger, som ikke helt kan videresendes til kunderne, på grund af de forhøjede importtariffer for amerikanske køretøjer på det kinesiske marked«, lød det i en melding fra selskabet med hovedsæde i Stuttgart onsdag aften.

I første kvartal solgte Mercedes ifølge Financial Times rekordmange biler, hvilket til dels skyldes salget af SUV'er, som det producerer i USA og sælger i Kina, som er selskabets største marked.

Aktien i Daimler falder på børsen i Frankfurt torsdag 4,1 pct., og blandt de øvrige bilaktier ligger Renault 4,6 pct. lavere, BMW falder 3,1 pct., Volkswagen bakker med 2,7 pct., og Porsche og Fiat Chrysler dykker begge omkring 2,5 pct.

HANDELSKONFLIKT OPTRAPPET

USA indførte fredag i sidste uge told på 25 pct. på varer for 34 mia. dollar fra Kina, mens man havde varer for 16 mia. dollar på en observationsliste.

Kina svarede prompte igen med tilsvarende toldsatser, der skal indføres den 6. juli, for samme beløb, og det fik mandag USA's præsident, Donald Trump, til at bede sin administration om at finde importvarer fra Kina for yderligere 200 mia. dollar til mulige nye tariffer.

I 2017 havde USA et handelsunderskud på næsten 376 mia. dollar over for Kina. Kina eksporterede for godt 505 mia. dollar til USA, mens landet blot købte varer for knap 130 mia. dollar den anden vej.

Som sektor falder bilproducenterne med 2,7 pct. i det brede Euro Stoxx 600-indeks, hvilket er langt mere end den næstmest faldende sektor, bankerne, der bakker med 1,2 pct.

/ritzau/FINANS