Europæiske aktier: Ulmende handelskrig sendte markedet ned

Et tilløb til en handelskrig mellem USA og EU udløste torsdag eftermiddag store fald på de europæiske aktiemarkeder, der ellers lige havde lagt uroen om Italien bag sig.

Nedturen satte ind midt på eftermiddagen, da USA's handelsminister meddelte, at USA indfører told på europæisk stål og aluminium. Hidtil har europæerne ligesom Canada og Mexico ellers været fritaget for tolden.

Frygten for en handelskrig fik desuden næring af meldinger fra EU, hvor Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker , meddelte, at der vil blive indført told på en række amerikanske varer. Også Mexico varslede en modreaktion.

Oven i var der ifølge Reuters forlydender om, at USA's præsident, Donald Trump, ønsker at blokere for tyske luksusbiler.

Blandt de store europæiske aktieindeks faldt det tyske DAX-indeks mest med 1,4 pct., mens Paris nøjedes med et fald på 0,5 pct. Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks endte med et fald på 0,6 pct. til 383,08.

Frankfurt led under et fald i Volkswagen på 1,9 pct. Derudover havde Deutsche Bank en rigtig skidt børsdag og lukkede 7,2 pct. nede.

Flere amerikanske medier skrev torsdag, at de amerikanske tilsynsmyndigheder under Federal Reserve har sat Deutsche Banks amerikanske datterselskab på listen over problemfyldte banker.

Blandt de positive islæt i torsdagens marked var den irske byggematerialeproducent CRH, der steg 3,7 pct. efter at have varslet omstruktureringer i en række forretningsområder.

/ritzau/FINANS