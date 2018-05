Europæiske aktier: Tyske bilproducenter rammes af uro om amerikansk told

Til gengæld er investorerne på stikkerne i forhold til amerikanske toldsanktioner, der blandt andet frygtes at ville ramme bilbranchen.

USA's dispensation til EU på importtold på stål og aluminium udløber fredag, og markedet venter på nyt fra Washington.

Desuden har der ifølge Reuters været forlydender om, at USA's præsident, Donald Trump, ønsker at blokere for tyske luksusbiler.

Modsat har Frankrigs finansminister truet med, at EU vil svare igen på amerikansk straftold, og det amerikanske handelsministerium har meldt ud, at enhver eskalering af toldstriden vil afhænge af EU's reaktion.

»Mens der synes at være en pause i begivenhederne i Italien, så skal investorerne forholde sig til den nært forestående deadline for den amerikanske tolddispensation,« siger Michael Hewson, der er chefanalytiker i CMC Markets, til Reuters.

Blandt de store europæiske aktieindeks stiger det italienske MIB-indeks med 0,8 pct. Noget mere afdæmpet er stigningerne i Paris og London, hvor de toneangivende indeks ligger til gevinster på 0,1 pct.

Det tyske DAX-indeks falder med 0,4 pct., mens den paneuropæiske Stoxx 600-indeks ligger til en marginal stigning på 0,03 pct. til 385,62.

Nedturen i Frankfurt anføres af Volkswagen, der ligger 2,2 pct. lavere. Desuden falder Daimler med 0,8 pct.

Til gengæld er der rift om Commerzbank, der stiger 1,7 pct. De europæiske banker klarer sig godt på brancheniveau, da der hersker lettelse over, at der er faldet mere ro over situationen i Italien, hvor renterne retter sig oven på tirsdagens panik.

Den portugisiske bank Banco Comercial Portugues ligger bedst til blandt de 600 største europæiske selskaber efter en stigning på 4,5 pct.

Lige efter følger den irske byggematerialeproducent CRH, der ligger 4,2 pct. højere efter at have varslet omstruktureringer i en række forretningsområder i et forsøg på at løfte indtjeningen.

/ritzau/FINANS