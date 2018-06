Europæiske aktier: Tysk elpærekoncern fik store tæsk på skidt dag

Handelskonflikten med den amerikanske præsident, Donald Trump, i spidsen, har mindsket optimismen hos den tyske lampe- og pæreproducent Osram, der nu har set sig nødsaget til at nedjustere forventningerne til hele året.

Osram endte på den mindst eftertragtede plads i det paneuropæiske Stoxx 600-indeks. Selskabet venter en justeret driftsindtjening, EBITDA, mellem 570-600 mio. euro, selskabet ventede før EBITDA omkring 640 mio. euro. De nye forventninger ligger under markedskonsensus, der ifølge Bloomberg News estimater er 634-644 mio. euro.

Nedjusteringen fra Osram, der fik selskabets aktie til at falde 21,9 pct. torsdag, kommer, præcis en uge efter at den tyske bilproducent Daimler sænkede sine forventninger som følge af den optrappede handelskonflikt, hvor USA på det seneste har truet med told på varer fra både Kina, EU, Canada og Mexico.

Der var dårligt humør på de europæiske børser ved middagstid, hvor investorerne solgte ud af aktier for at købe op i mere sikre værdipapirer.

Det britiske FTSE 100-indeks faldt 0,1 pct. Det tyske DAX-indeks faldt 1,5 pct., mens det franske CAC 40-indeks droppede 1,1 pct. Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks tabte 0,9 pct. af værdien.

Den svenske tøjkæde Hennes & Mauritz, H&M, steg torsdag, selvom selskabet leverede et regnskab, der bød på flere udfordringer end ventet i de første seks måneder af regnskabsåret 2017/18. En af de udfordringer, som tøjkæden kæmper med, er velkendt. H&M er ramt af ophobede varelager.

Det er blevet forværret, da selskabet blandt andet har indført et ny logistiksystem for at gøre forsendelserne hurtigere, men i nogle lande er selskabet løbet ind i udfordringer. De ophobede varelagre gør, at tøjkæden må sælge sit tøj på udsalg.

Regnskabet fra H&M viste et overskud før skat på 6,01 mia. svenske kr. i andet kvartal. Det svarer til et fald på 22 pct. fra samme periode året før, og det var ifølge Bloomberg News også en smule under analytikernes estimat på 6,28 mia. svenske kr.

H&M-aktien steg dog 1,9 og lå i den mere sjove ende af Stoxx 600.

Daily Mail and General Trust, der blandt andet står bag den britiske avis Daily Mail, endte i toppen af Stoxx 600-indekset, efter at flere fonde havde købt aktier i koncernen. Daily Mail and General Trust steg 6,2 pct.

/ritzau/FINANS