Europæiske aktier: Trumps toldtrussel rystede igen børserne

Kursfaldene havde tag i de europæiske aktiemarkeder onsdag, hvor USA's præsident, Donald Trump, fik frygten for en handelskrig til at blusse op med trusler om at lægge endnu mere told på kinesiske varer.

Facit da onsdagen var omme var et fald i Europa Stoxx 600-indekset på 0,5 pct.

Rygter om, at Trump vil foreslå en forhøjet told på 25 pct. på kinesiske varer til en værdi af 200 mia. dollar medvirkede ifølge Reuters til prisfald på en række metaller og lagde pres på råvaresektoren, der desuden led under et svagt regnskab fra minekæmpen Rio Tinto.

På London-børsen lukkede Rio Tinto med et fald på 3,4 pct., og kollegerne Glencore og BHP Billiton fulgte trop med minusser på henholdsvis 3,7 pct. og 3 pct.

Onsdagens regnskabsaktuelle talte også Volkswagen, der tjente mere end forudset, men alligevel måtte se aktien lukke 3,6 pct. lavere. Bilproducentens finansdirektør Frank Witter fortalte ud på eftermiddagen, at det kan komme til at koste 1 mia. euro at løsne op for flaskehalse, der opstået på grund af skrappere krav til bilers udstødning fra EU.

Værst i Stoxx 600-regi gik det dog britiske BBA Aviation, der gør sig inden for service og vedligeholdelse af fly. Et svagt regnskab sendte aktien baglæns med over 11 pct.

Blandt lyspunkterne var medicinalselskabet Qiagen, der steg over 5 pct. oven på sit regnskab, samt meldinger om at selskabets test til screening af livmoderhalskræft er blevet blåstemplet af verdenssundhedsorganisationen, WHO.

/ritzau/FINANS