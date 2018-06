Europæiske aktier: Stor hotelkæde falder på generel positiv dag

Europas største hotelkæde, Accorhotels, ligger blandt de mest faldende aktier i Euro Stoxx 600-indekset, efter at selskabet har udtrykt interesse i at overtage en minoritetsaktiepost i Air France-KLM. Flyselskabet går den anden vej og topper det fælles aktieindeks, på en dag hvor en positiv tendens præger den europæiske handel.

Det britiske FTSE 100-indeks ligger mandag ved 12.30-tiden 0,7 pct. højere, det franske CAC 40-indeks stiger 0,5 pct., og det tyske DAX-indeks med 0,4 pct. Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks stiger 1,1 pct.

Franske Accorhotels bekræftede søndag, at det har drøftelser med Air France om et øget samarbejde, hvilket også kan medføre, at hotelkoncernen overtager en minoritetsaktiepost i luftfartsselskabet.

Accor skriver i en meddelelse, at en potentiel overtagelse af en mindre aktiepost vil "styrke det industrielle vækstprojekt". Samtidig er der sagt, at "projektet er på et meget tidligt stadig" og vil blive diskuteret med flyselskabet "til den rette tid".

Det giver medvind til Air France, der topper Stoxx 600-indekset med en stigning på 7,4 pct. I den anden ende ligger Accor med et fald på 5,4 pct. Air France har været i vælten de seneste par måneder af andre årsager, efter at personalestrejker har endt med, at den administrerende direktør, Jean-Marc Janaillac, har sagt op.

Der har på det seneste også været stor opmærksomhed om de europæiske banker - med særligt fokus på de italienske. Financial Times skriver, at den italienske bank Unicredit planlægger at gå samme med sin franske rival Société Générale, hvilket kan bane vejen for banksammenlægninger i Europa.

Ifølge kilder tæt på har Unicredits topchef, Jean-Pierre Mustier, i månedsvis været fortaler for ideen om at slå sig sammen med Société Générale. Diskussionerne er dog stadig på et tidligt stadie, og Italiens politiske situation har skubbet den oprindelige plan.

Unicredit stiger 1,2 pct., mens Société Générale lægger 1,8 pct. på kursen mandag ved middagstid.

I bunden af Stoxx 600 ligger det tyske selskab Wacker Chemie, der der laver silicium til solcelleindustrien. Nedturen skyldes, at priserne på polysilicone, der næsten består af rent silicium, falder, ligesom Kina planlægger at reducere støtten til solenergiindustrien. Wacker Chemie dropper 6,3 pct.

/ritzau/FINANS