Europæiske aktier: Sky sendes til vejrs i ellers rødt og nervøst marked

Handelskonflikten mellem USA og Kina ser mandag ud til at være blevet forværret, og det sætter sit tydelige aftryk på det europæiske aktiemarked, hvor investorerne generelt sælger ud af beholdningerne ved middagstid.

For det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks bliver der noteret en tilbagegang på 0,3 pct., mens de ledende indeks på børserne i Frankfurt, London og Paris falder mellem 0,2 og 0,3 pct. Et af de få markeder med overvejende plusser er det norske, hvor det ledende OBX-indeks stiger 1,1 pct. på baggrund af en stigende oliepris, som er godt nyt for de olieeksponerede virksomheder i Norge.

Overordnet er der dog størst fokus på forholdet mellem USA og Kina, som har taget en ny drejning, da Kina afviser at ville indgå i en handelsdialog med USA, efter at amerikanerne som ventet har indført en ny omgang ekstratold på kinesiske varer for 200 mia. dollar.

Nu er investorerne nervøse for, at Kina vil svare tilbage med ekstratold på amerikanske varer for 60 mia. dollar, og at USA som svar på det vil lægge ekstratold på import af samtlige kinesiske varer.

»Indtil videre har Trump gjort alvor af alle de trusler, han er kommet med mod Kina, og da der ikke er nye forhandlinger på vej, kan vi meget vel se en annoncering fra Trump allerede i den her uge,« siger chefanalytiker Allan von Mehren fra Danske Bank.

Mens investorerne må afvente næste skridt i handelskonflikten, kan de blandt de europæiske enkeltaktier notere en stor stigning til det britiske tv-selskab Sky, der stiger 8,7 pct. til 17,23 pund. Det sker, efter at amerikanske Comcast i konkurrence med andre selskaber har vundet opkøbsrettigheden på Sky med et bud på 17,28 pund per aktie.

Ifølge Financial Times planlægger Comcast, at Sky skal blive ved med at operere uafhængigt, og at Jeremy Darroch, der er nuværende administrerende direktør i Sky, kommer til at fortsætte som vanligt efter overtagelsen.

En af de mest faldende aktier ved middagstid er i øvrigt danske Ambu, som falder 3,6 pct. til 181,70 kr. Det følger, efter at medicoselskabet steg pænt fredag som følge af en rebalancering af FTSEs europæiske mid cap-indeks, hvor aktien er blevet tillagt mere vægt.